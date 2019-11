Anglicy o powrocie Mourinho. "Sprzedaż duszy diabłu"

We wtorek Tottenham poinformował, że z klubem pożegnał się Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Spurs od maja 2014 roku. W zeszłym sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się Liverpool. Nowym menedżerem Tottenhamu został Jose Mourinho.

Błyskawiczna zmiana. Mourinho wraca na ławkę Tottenham... czytaj dalej » - Może w jakimś stopniu sprzedaliśmy duszę diabłu, ale zatrudnienie Mourinho to na pewno poważny sygnał. Zarząd oskarżany był w przeszłości o to, że nie chce wykonać kolejnego kroku w walce o trofea, ale teraz ściągnął człowieka, który wszędzie, gdzie pracował, odnosił sukces - powiedział na antenie BBC dziennikarz Ricky Sacks.

Nagle coś pękło

Mourinho na stanowisku zastąpił Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Londynie od maja 2014 roku. W poprzednim sezonie doprowadził Tottenham do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Liverpoolem 0:2.

Latem nastrój w szatni zdecydowanie się pogorszył. Otwarcie o chęci odejścia z drużyny mówił chociażby Christian Eriksen. Londyńczycy wygrali zaledwie trzy mecze w bieżącym sezonie Premier League i po 12 kolejkach zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli.

- Można podziwiać to, że prezes klubu Daniel Levy zwolnił trenera, z którego piłkarze byli niezadowoleni i zamienił na takiego, który pewnie uczyni ich jeszcze bardziej nieszczęśliwymi. Mourinho to jednak zwycięzca. Jeśli uczyni Spurs twardszymi, trudniejszymi do pokonania, to cel zostanie osiągnięty - ocenił dziennikarz ESPN Mark Ogden.

- Uwielbiam Mauricio Pochettino, ale zespół bardzo obniżył loty. Zarząd to bezwzględni biznesmeni. Zdali sobie sprawę, że jeśli nic się nie zmieni, to drużyna nie zajmie miejsca w najlepszej czwórce. Poza tym po takim czasie głos trenera już tak nie działa na zawodników. Nowy człowiek może z nich wydobyć dodatkowe 10 procent - skomentował były trener Tottenhamu Harry Redknapp.

Mourinho pozostawał bez pracy od blisko roku, kiedy zwolniony został z Manchesteru United. Odchodził w atmosferze konfliktu z częścią piłkarzy, w tym z największą gwiazdą Paulem Pogbą. Portugalczyk podpisał kontrakt z Tottenhamem do końca sezonu 2022/23. Według gazety "Daily Mail" rocznie ma zarabiać 15 mln funtów, czyli dwa razy więcej niż Pochettino.

Źródło: Getty Images Tottenham skompromitował się w Lidze Mistrzów

Chcą wreszcie coś wygrać

- Tak, Mourinho zdobywa trofea, ale w czterech ostatnich klubach (Inter, Real Madryt, Chelsea Londyn, Manchester United) po sukcesach szybko następował regres i po odejściu zostawiał po sobie coraz większe pobojowisko. To nie jest obiecująca tendencja - uważa dziennikarz Michael Cox.

- Przez pięć i pół roku Pochettino wydał na transfery 109 milionów funtów. Mourinho wyrównał tę kwotę w 12 tygodni w Manchesterze United - zwrócił uwagę jego kolega po fachu Daniel Storey z BBC.

- Tottenham ma powierzchnię około czterech mil kwadratowych. Będzie nam trudno poradzić sobie z ego Mourinho, które jest większe nawet od naszego nowego stadionu - powiedział członek Izby Gmin z tego okręgu David Lammy.

"Mourinho to niesamowity trener"

56-letni Portugalczyk to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców. Jego pierwszym dużym sukcesem było zdobycie z FC Porto Pucharu UEFA w sezonie 2002/03. Rok później triumfował ze Smokami w Lidze Mistrzów i stał się niezwykle pożądanym trenerem.

W dorobku ma m.in. trzy tytuły mistrza Anglii z Chelsea Londyn, dwa mistrza Włoch z Interem Mediolan, z którym także wygrał Ligę Mistrzów (2009/10). Z Realem Madryt wywalczył mistrzostwo Hiszpanii, a z Manchesterem United triumfował w Lidze Europejskiej (dawny Puchar UEFA).

- Mourinho to niesamowity trener. Jeśli byłbym piłkarzem Tottenhamu, to jego przyjście wprawiłoby mnie w zachwyt. Myślę, że nie zajmie mu dużo czasu przekonanie do siebie zawodników. Zdobył wiele trofeów i bez wątpienia chciałbym dla niego grać - powiedział były piłkarz Tottenhamu, legendarny Paul Gascoigne.

W sobotę w derbach Londynu Tottenham zagra na wyjeździe z West Hamem.