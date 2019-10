Mourinho obejmie giganta z Premier League? "Byłby otwarty na rozmowy"

Problemy obrońcy Liverpoolu. Uraz kolana znacznie poważniejszy W najbliższych... czytaj dalej » Niecały rok temu Mourinho został zwolniony z Manchesteru United. Przez 11 miesięcy nie brakowało pogłosek na temat nowego pracodawcy 56-latka. "The Special One" był łączony z wieloma klubami, a ostatnio coraz głośniej mówiło się o tym, że miałby zastąpić Zinedine Zidane'a w Realu Madryt.

Dziennikarze ESPN nie mają wątpliwości, że Mourinho jest już w pełni gotowy, by ponownie wejść do szatni któregoś z wielkich europejskich klubów. Ich zdaniem Portugalczyk mógłby poprowadzić Arsenal, tym bardziej, że cały czas mieszka w Londynie.

Wciąż mieszka w Londynie

"Mourinho byłby otwarty na rozmowy z Arsenalem, gdyby zwolniło się stanowisko Emery'ego. Portugalczyk mieszka w Londynie od czasu zwolnienia z Manchesteru United " – możemy przeczytać na stronie brytyjskiego serwisu.

Zresztą, kilka tygodniu temu sam zainteresowany przyznał, że tęskni już za swoją pracą. - Kiedy przestałem pracować w futbolu, to tęsknię za tym. Tęsknię za piłką, za tą adrenaliną, za boiskiem, za pracą. Piłka to piłka - oznajmił Mourinho w sierpniowym wywiadzie dla włoskiej "La Gazzetta dello Sport".

Emery pod presją

W brytyjskich mediach coraz częściej przewija się temat dotyczący zwolnienia Emery'ego z Arsenalu. To drugi sezon Hiszpana na The Emirates. W pierwszym zajął piąte miejsce i przegrał w finale Ligi Europy z Chelsea. W obecnych rozgrywkach Kanonierzy plasują się na tej samej pozycji, co oznacza brak awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Na szczęście dla Emery'ego sezon jest jeszcze długi, a przewaga czwartej w tabeli Chelsea jest niewielka (cztery punkty). Poza tym Arsenal może dostać się do Champions League przez wygranie Ligi Europy.

W Premier League Mourinho prowadził United i Chelsea. Z klubem ze Stamrofd Bridge był związany dwukrotnie - w latach 2004- 2007 i 2013-2015, co przełożyło się na trzy tytuły mistrzowskie.