Mecz odwołany tuż przed pierwszym gwizdkiem. Mourinho poczuł się jak na początku kariery

Video: SNTV

Bale przybył do ośrodka treningowego Tottenhamu

Powrót Garetha Bale'a do Tottenhamu jest już niemal pewny. W piątek Walijczyk przybył do ośrodka treningowego Enfield Training Centre. Transfer Bale'a z Realu Madryt do Tottenhamu ma zostać potwierdzony w sobotę 19 września.

