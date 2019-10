Problemy obrońcy Liverpoolu. Uraz kolana znacznie poważniejszy

Problemy Matipa rozpoczęły się jeszcze podczas meczu z Sheffield United pod koniec września. Po wygranej 1:0 obrońcy zabrakło w składzie na starcie z Leicester City (2:1), ale wrócił na prestiżowe spotkanie z Manchesterem United (1:1).

Błyskawiczny cios Tottenhamu. Liverpool odpowiedział dwa razy Liverpool pokonał... czytaj dalej » Niestety, podczas ostatniego mecz z Tottenhamem (2:1), Matip znów znalazł się poza składem The Reds. Tym razem nie zapowiada się na szybki powrót do gry reprezentanta Kamerunu.

- Uraz kolana wciąż dokucza Joelowi. Potrzeba cierpliwości. Nie wiem dokładnie, jak długo niezdolny do gry będzie Kameruńczyk, ale na pewno potrzebujemy czasu – powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp.

Opuści hit

Angielskie media spekulują, że Kameruńczyk do gry wróci dopiero za około sześć tygodni.

Oznacza to, że Matip najprawdopodobniej nie będzie w stanie wystąpić w meczu na szczycie z Manchesterem City. Do hitu na Anfield dojdzie już 10 listopada. Wcześniej The Reds zagrają jeszcze w lidze na wyjeździe z Aston Villą.

W tej sytuacji partnerem Virgila van Dijka na środku obrony będzie Dejan Lovren lub Joe Gomez.