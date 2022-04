Fatalne wieści po kontuzji pomocnika reprezentacji Polski. "Druzgocący cios"

Jakub Moder to podstawowy piłkarz polskiej kadry

Moder: mamy zawodników, by wejść w buty Thomasa Muellera

Pech Modera. Polak opuścił boisko na noszach Jakub Moder... czytaj dalej » Moder miał ostatnio znakomity czas. W październiku 2020 roku będąc zawodnikiem Lecha Poznań podpisał pięcioletnią umowę z angielskim zespołem.

Miał grać w klubie z Wielkopolski do końca sezonu 2020/2021, ale już w grudniu wyjechał na wyspy.

Podstawowy zawodnik

W obecnych rozgrywkach był od początku podstawowym piłkarzem ekipy z Brighton. Wystąpił w 28 spotkaniach Premier League.

Teraz do Anglii wrócił po dwóch występach w kadrze. Najpierw przez 90 minut grał w sparingowym starciu ze Szkocją w Glasgow, a we wtorek również w pełnym wymiarze zaprezentował się w finałowym meczu barażowym o mistrzostwa świata przeciwko Szwecji (2:0). Za jednym i drugim razem pokazał się z bardzo dobrej strony.

W sobotę wszedł na boisko dopiero w 83. minucie. Krótko potem, nieatakowany przez nikogo, upadł na murawę. Od razu złapał się za kolano. Można było spodziewać się, że uraz jest bardzo poważany.

Po meczu przedstawiciele Brighton wskazywali, że "nie wygląda to dobrze". Dzień potem okazało się, że spełnił się najgorszy sen Modera. Klub potwierdził, że młody piłkarz ma zerwane więzadło przednie (ACL) w prawy kolanie. Teraz czeka go operacja i długa rehabilitacja. W najlepszym przypadku do zdrowia 22-latek wróci za pół roku, czyli w październiku.



An update on Jakub. #BHAFC — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 3, 2022

"To druzgocący cios dla Jakuba" - cytuje trenera Brightonu Grahama Pottera oficjalna strona klubu.

"W tym sezonie zrobił dla nas dużo i własnie odegrał znaczącą rolę w pomocy Polsce w awansie na mundial. Każdy będzie chciał wiedzieć, jak długo będzie poza grą. Jest za wcześnie na spekulacje poza stwierdzeniem, że czeka go znaczny okres rehabilitacji. Oczywiście podczas powrotu do zdrowia będzie miał całe wsparcie klubu" - dodał menedżer.

Wyjazd piłkarza na mistrzostwa świata, które zaczynają się pod koniec listopada, stanął pod dużym znakiem zapytania.