Manchester United może oddać Martiala, by pozyskać obrońcę West Hamu

22-letni obrońca West Hamu ma za sobą bardzo udany sezon. Nieoczekiwanie debiutujący w Premier League Francuz stał się jednym z liderów defensywy zespołu Manuela Pellegriniego. W minionym sezonie rozegrał 33 mecze, w których strzelił jednego gola.

Manchester United gotowy wydać fortunę na młodzieżowego reprezentanta Anglii Aaron Wan-Bissaka... czytaj dalej » Teraz o zawodnika londyńskiego klubu pytają największe europejskie marki. West Ham stawia jednak twarde warunki, oczekując za młodzieżowego reprezentanta Francji fortunę.

Solskjaer naciska

Wydaje się, że najbliżej mu do Manchesteru United. Trener Ole Gunnar Solskjaer już od dłuższego czasu próbuje przekonać piłkarza, by przyszedł na Old Trafford. Problemem są jednak władze Młotów, które żądają wyższej kwoty niż zaproponowane przez United 45 milionów funtów.

Brytyjskie media sugerują, że władze West Hamu rozpatrzą sprzedaż Diopa, jeśli Manchester włączy w transakcję jednego ze swoich piłkarzy. Najwięcej mówi się o 23-letnim skrzydłowym Anthonym Martialu.

W ostatnim sezonie 18-krotny reprezentant Francji rozegrał 38 spotkań, w których strzelił 12 goli i zanotował 3 asysty. Choć często grał poniżej oczekiwań, to jednak wątpliwe, by Czerwone Diabły oddały zawodnika z tak dużym potencjałem ofensywnym za obrońcę, tym bardziej że Martial ma kontrakt ważny do czerwca 2024 roku, a w roku 2015 zapłacono za niego 60 milionów euro plus bonusy.

Z drugiej strony "Independent" to zaufane źródło, które nie podaje informacji, jeśli nie zostały one potwierdzone przynajmniej przez jedną ze stron. Wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni, ale nie ulega wątpliwości, że Solskajer czym prędzej chciałby skompletować kadrę. Pierwszy mecz sparingowy jego podopieczni rozegrają 13 lipca, gdy zmierzą się z Perth Glory.