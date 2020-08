"Nie wiecie, kim jestem?". Według policjantów kapitan Manchesteru United próbował ich przekupić

Greckie wakacje kapitana Manchesteru United. Bójka, atak na policjanta i areszt Głośno o... czytaj dalej » Maguire, jego przyjaciele i cześć rodziny wyskoczyli na wakacje na grecką wyspę Mykonos. W ubiegłym tygodniu napłynęły stamtąd niepojące wiadomości.

- Piłkarz został zatrzymany za udział w bójce oraz atak na policjanta - podawała tamtejsza telewizja. Razem z nim awanturowało się dwóch innych mężczyzn. Cała trójka została aresztowana.

Wypuszczono ich w niedzielę, zezwolono na powrót do ojczyzny. Proces może się odbywać bez ich udziału.

"Jestem bardzo bogaty"

Już przed sądem prawnik Maguire'a opowiadał, jak tamten wieczór i noc wyglądały. Towarzystwo bawiło się w najlepsze. Do czasu. Siostra piłkarza zaczęła być zaczepiana przez dwóch tajemniczych mężczyzn, prawdopodobnie Albańczyków. Jeden z nich ją zaatakował, wstrzykując jej w ramię odurzającą substancję. Kobieta zaczęła tracić przytomność.

Wtedy zaczęła się awantura, a na miejsce wezwano policję.

Oficer Georgios Gilembesis zeznał, że po przyjeździe zobaczyli dwie grupy bijących się mężczyzn. Ci dwaj tajemniczy uciekli, a Maguire i jego kompani już wtedy zaczęli obrażać funkcjonariuszy. Trafili na posterunek.

Według słów innego policjanta, Mickolosa Koliosa, piłkarz wypowiedział tam te zdania: - "Wiecie, kim jestem? Kapitanem Manchesteru United. Jestem bardzo bogaty. Mogę dać wam trochę pieniędzy, tylko proszę, wypuśćcie nas".

Maguire miał też powiedzieć: "pier***** policję".

Trzej oskarżeni zaprzeczają wszystkim zarzutom.



Młodszego kolegę wziął w obronę Jamie Carragher, była gwiazda Liverpoolu. "Absolutna bzdura. Każda plotka o jakimkolwiek piłkarzu zaczyna się od tego, że niby zapytał, czy ludzie wiedzą, kim jest. Nigdy nie słyszałem, żeby piłkarz coś takiego powiedział" - napisał Carragher w mediach społecznościowych.

Głos w sprawie - tą sama drogą - zabrał także drugi brat Maguire'a, Laurence. "To szaleństwo... Każdy, kto zna Harry'ego, wie, że cała ta historia została sfabrykowana" - oświadczył.



We wtorkowe popołudnie selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate ogłosił powołania na wrześniowe mecze w Lidze Narodów. Kapitan Manchesteru United znalazł się wśród jego wybrańców.