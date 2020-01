Jose Mourinho ma problem. Długa przerwa kapitana

Menedżer Tottenhamu Jose Mourinho został ukarany żółtą kartką za zachowanie względem członka sztabu Southamptonu. Portugalczyk w swój typowy sposób skomentował to wydarzenie. - Zasłużyłem na kartkę, bo byłem niegrzeczny. Ale byłem nieuprzejmy w stosunku do idioty - stwierdził Mourinho. Spotkanie zakończyło się przegraną Tottenhamu 0:1.

Kane doznał urazu w środę w momencie, gdy strzelał gola, ostatecznie nieuznanego, w wyjazdowym starciu z Southamptonem. Po kopnięciu piłki od razu złapał się za udo i poprosił o zmianę. Goście ostatecznie przegrali 0:1.

- Jeśli pytacie mnie o moje odczucia, to one od razu były bardziej złe niż dobre. Wiem, jak Harry Kane czuł się, opuszczając murawę. On przecież się nie zastanawiał. Od razu zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji i poprosił o zmianę - mówił w piątek menedżer Spurs Jose Mourinho.

@HKane injury update.#THFC#COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 3, 2020

W obliczu kontuzji Kane'a portugalski menedżer może mieć problem z obsadą pozycji napastnika.

- Na razie jest zbyt wcześnie, aby 17-letni Troy Parrott wszedł w buty Harry'ego, ale nie myślę o tym, żeby teraz kogoś sprowadzać. Sądzę, że Kane jest nie do zastąpienia. Musimy znaleźć rozwiązanie w gronie zawodników, których mamy w zespole. Przyszedłem pracować z piłkarzami znajdującymi się w składzie – dodawał.

Krótko potem klub potwierdził kontuzję uda reprezentanta Anglii.

Kane w tym sezonie w 25 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 17 goli. Miał też dwie asysty.

Head up. Tough times don’t last, tough people do. pic.twitter.com/tqK526b3Ow — Harry Kane (@HKane) January 3, 2020

Eriksen bliski opuszczenia zespołu

Tymczasem w styczniu z drużyny może odejść Christian Eriksen. Duński pomocnik ma umowę z klubem tylko do końca sezonu. 27-letni zawodnik być może trafi do Interu, ale ma ponoć także inne propozycje.

Mourinho wytłumaczył się w swoim stylu. "Byłem niegrzeczny, ale w stosunku do idioty" Jose Mourinho... czytaj dalej » - W tym momencie może dojść do porozumienia z każdym nowym pracodawcą. Być może odejdzie w styczniu albo dopiero po końcu sezonu. Władze Spurs chciałyby sprzedać Eriksena w styczniu, bo ten nie ma zamiaru przedłużać kontraktu.

Chce pójść w ślady Kloppa

Tottenham w tym momencie zajmuje szóste miejsce w tabeli i do pozycji gwarantującej występy w Lidze Mistrzów traci sześć punktów. Bezapelacyjnie prowadzi Liverpool, którego trenerem jest Juergen Klopp.

- On trafił do tego zespołu w październiku 2015 roku. Teraz jest 2020 rok, za nim osiem okien transferowych. Wielu piłkarzy odeszło i przyszło. Miał czas na wprowadzenie swojej filozofii, metod treningowych. Wspaniałe wyniki są konsekwencją pracy krok po kroku. Nie panikujcie. Mam doświadczenie i wiem, co zrobić, aby tutaj było podobnie. Wszyscy jesteśmy spokojni, ale to nie znaczy, że nie chcemy wygrać następnego meczu – zapewnił Mourinho.

W niedzielę w 1/32 finału Pucharu Anglii Tottenham na wyjeździe zmierzy się z Middlesbrough.