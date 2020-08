653 mecze w Premier League i wystarczy. Rekordzista przechodzi na emeryturę

182 derby Manchesteru dla United. W niedzielnym hicie Premier League zespół trenera Ole Gunnara Solskjaera zasłużenie pokonał na Old Trafford ekipę City 2:0.

Kolejny transfer Chelsea. Obrońca za 50 milionów funtów Chelsea nie... czytaj dalej » Reprezentował po kolei barwy Aston Villi, Manchesteru City (sięgnał z nim po mistrzostwo i Puchar Anglii), Evertonu i West Bromwich Albion, z tą ostatnią ekipą spadając z ligi, a potem do niej awansując w sezonie 2019/20. W Premier League już jednak nie zagra.

W drużynie narodowej zanotował 53 występy i trzy trafienia.

Poprawił rekord Giggsa

Rekordzistą Barry został we wrześniu 2017 - poprawił wtedy osiągnięcie Ryana Giggsa, wybiegając na boisko Premier League po raz 633. WBA przegrało wtedy 0:2 z Arsenalem.



Jest też rekordzistą - tu akurat niechlubnym - w liczbie otrzymanych żółtych kartek. Uzbierał ich 119.

Kapitanem reprezentacji był raz, w towarzyskim starciu z Egiptem w roku 2010. Powołano go na Euro 2000 i mundial w 2010 roku.

Dla Anglii zdobył bramkę numer 2000, przeciwko Szwecji w listopadzie 2011.