Dziewięć minut od wpadki. Postraszony Liverpool

Fulham powoli, ale nadzwyczaj skutecznie dryfuje na zaplecze Premier League. Na razie nic nie dała zmiana menedżera. Pod wodzą Scotta Parkera, który zastąpił Claudio Ranieriego, The Cottagers kontynuują serię ligowych porażek. Przed starciem z Liverpoolem było ich sześć z rzędu. The Reds tymczasem dali się wyprzedzić w tabeli przez Manchester City i walka o mistrzowski tytuł nabrała rumieńców.

Ekipa Juergena Kloppa, opromieniona wyeliminowaniem z Ligi Mistrzów Bayernu, na Craven Cottage pierwszą groźną akcję przeprowadziła w 12. minucie. Szansę zaprzepaścił jednak Andy Robertson, który mając do wyboru podanie do dobrze ustawionych Roberto Firmino lub Sadio Mane, zagrał piłkę w ręce bramkarza Fulham.

Mane pobił wynik Demby Ba

Od 1:3 do 4:3 w piętnaście minut. Koledzy wyręczyli Fabiańskiego Takich emocji w... czytaj dalej » W 25. minucie goście wyszli na prowadzenie. Z lewej strony, spod linii końcowej, płaską piłkę zagrał Firmino, a z bliska wpakował ją do siatki Mane. Był to dla niego już 17. ligowy gol w tym sezonie. Pod tym względem został on najlepszym Senegalczykiem w historii Premier League. Wcześniej największą liczbą bramek w jednym sezonie mógł pochwalić się Demba Ba (16 w sezonie 2011/12 dla Newcastle United).

Piłka wpadła do bramki Liverpoolu po przerwie. Floyd Ayite pokonał Alissona strzałem głową. Reprezentant Togo nawet się nie cieszył, doskonale zdając sobie sprawę z tego, że był na kilkumetrowym spalonym. Sędzia słusznie gola nie uznał.

Kosztowne błędy Liverpoolu

W końcu jednak gospodarzom udało się doprowadzić do wyrównania. Doszło do tego po serii katastrofalnych błędów graczy Liverpoolu. Zaczęło się od pomyłki Jamesa Milnera, po której piłkę głową do własnego golkipera odgrywał Virgil van Dijk. Najdroższy obrońca w historii nie dogadał się jednak z drugim najdroższym bramkarzem w historii, we wszystko wmieszał się Ryan Babel i skorzystał z prezentu. Czerwonowłosy Holender nie okazywał jednak radości. Ma on bowiem za sobą grę w Liverpoolu.

The Cottagers nie cieszyli się długo z remisu. W 81. minucie Sergio Rico sfaulował w polu karnym Mane. Z karnego nie pomylił się Milner.

Nie bez problemów Liverpool wygrał w Londynie z Fulham 2:1. The Reds wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli, ale należy pamiętać, że Manchester City ma rozegrany jeden mecz mniej.

Wyniki 31. kolejki:

West Ham United - Huddersfield Town 4:3

Bournemouth - Newcastle United 2:2

Burnley - Leicester City 1:2

Fulham - Liverpool 1:2

Everton - Chelsea