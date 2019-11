Chelsea stawia na dyscyplinę. Do sieci wyciekł taryfikator kar

Choć na przestrzeni października i listopada drużyna ze Stamford Bridge przegrała 1:2 z Manchesterem United w Pucharze Ligi Angielskiej oraz zremisowała 4:4 z Ajaksem w Lidze Mistrzów, to w najbogatszej lidze świata radzi sobie świetnie.

Londyńczycy są obecnie w trakcie serii sześciu kolejnych zwycięstw na boiskach Premier League. Trudno dziwić się ich świetnej formie, biorąc pod uwagę to, że szef szatni rządzi tam twardą ręką.

20 tysięcy funtów za spóźnienie na trening, tysiąc funtów za telefon dzwoniący w trakcie wspólnego posiłku lub zebrania drużyny, 500 funtów za każdą kolejną minutę spóźnienia na zebranie zespołu – m.in. te pozycje znalazły się na liście kar, jaka obowiązuje w tym sezonie zawodników Chelsea.

Zdjęcie spisu, na którym znajduje się jeszcze 10 tysięcy za niezgłoszenie kontuzji do półtorej godziny przed treningiem czy dwa i pół tysiąca za spóźnienie się na wizytę u medyków, obiegło w poniedziałek sieć. Nad sprawą pochyliły się też angielskie media.

"Kary są monitorowane przez sztab szkoleniowy Lamparda i podwajane, gdy zawodnicy nie zapłacą ich w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie kwoty są przeznaczane na cele charytatywne oraz działania związane z klubem" – informował poniedziałkowy "Daily Mail".



The leaked fines system that Frank Lampard is implementing at Chelsea



No wonder they're doing bits in the league this year!





Menedżer miesiąca

System stosowany przez Lamparda poskutkował na tyle, że The Blues są po 12 kolejkach Premier League na trzecim miejscu w tabeli. Do liderującego Liverpoolu tracą osiem punktów. Znakomity przed laty pomocnik został z kolei menedżerem października w lidze angielskiej.



Frank Lampard



The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October



Lista klubowych kar dla piłkarzy Chelsea w sezonie 2019-2020:

1. Spóźnienie na mecz lub wyjazd na mecz pierwszej drużyny - 2500 funtów

2. Spóźnienie na zbiórkę przed treningiem - 2500 funtów

3. Spóźnienie na rozgrzewkę w siłowni - 1000 funtów

4. Spóźnienie na rehabilitację - 2500 funtów

5. Spóźnienie na zebranie zespołu - 500 funtów za każdą minutę spóźnienia

6. Spóźnienie na trening - 20000 funtów

7. Telefon dzwoniący w trakcie wspólnego posiłku lub zebrania zespołu - 1000 funtów

8. Przybycie w niewłaściwym stroju na wyjazdy zespołu i w dni meczowe - 1000 funtów

9. Absencja podczas powrotu zespołu z wyjazdów bez podania powodu menedżerowi lub asystentowi z 48-godzinnym wyprzedzeniem - 5000 funtów

10. Odmowa lub niespełnianie korporacyjnych albo społecznych obowiązków klubowych - 5000 funtów

11. Niezgłoszenie choroby lub kontuzji dzień przed meczem albo półtorej godziny przed treningiem - 10000 funtów

12. Spóźnienie na wizytę u klubowego lekarza - 2500 funtów.