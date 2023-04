Chelsea nie przestaje zaskakiwać. Legenda klubu wraca ratować sezon

Potter został zwolniony z funkcji trenera Chelsea po niespełna siedmiu miesiącach pracy. Stracił posadę po porażce 0:2 z Aston Villą w 29. kolejce Premier League, zostawiając drużynę na 11. miejscu w tabeli. Wielkie miliony, większe rozczarowanie. Trener zwolniony po siedmiu miesiącach pracy Ta wiadomość od... czytaj dalej »

Druga szansa w Londynie

W tym tygodniu londyńczyków w spotkaniu z Liverpoolem (0:0) poprowadził asystent byłego menedżera Bruno Saltor. "Lampard we wtorek obserwował tę potyczkę z wysokości trybun, a następnego dnia osiągnął porozumienie w kwestii swojego powrotu na Stamford Bridge" – informuje dziennik "Daily Mail".

Były reprezentant Anglii po raz pierwszy został trenerem The Blues w 2019 roku, lecz stracił posadę już w styczniu 2021. W ubiegłym sezonie podjął kolejne wyzwanie w angielskiej ekstraklasie, tym razem w Evertonie. Zespół z Liverpoolu pod jego wodzą notował jednak rozczarowujące wyniki i na początku tego roku zdecydowano o rozwiązaniu jego kontraktu.

Wobec poważnych problemów Chelsea w obecnych rozgrywkach Lampard niespodziewanie ma dostać drugą szansę w Londynie. Brytyjskie media wyraźnie zaznaczają jednak, że będzie on tylko tymczasowym szkoleniowcem.

Źródło: Getty Images Frank Lampard ma być w Chelsea "ratownikiem"

"Oczekuje się, że zaskakujący powrót Lamparda podniesie na duchu fanów Chelsea, którzy od kilku miesięcy byli rozczarowani brakiem postępów pod rządami Pottera. Dla trenera to szansa na odbudowanie swojej reputacji w komfortowych warunkach z kilkoma dobrze znanymi mu zawodnikami" – czytamy w "Daily Mail".

"Zakontraktowanie bardziej doświadczonego szkoleniowca niż Saltor daje również Chelsea więcej czasu na znalezienie stałego menedżera, który przejmie zespół latem" – dodano.

W gronie najpoważniejszych kandydatów do prowadzenia stołecznego klubu od przyszłego sezonu wymienia się Luisa Enrique i Juliana Nagelsmanna.



Frank Lampard, set to become new Chelsea caretaker manager — there’s an agreement in principle valid until the end of the current season. Here we go.



Lampard has accepted short-term deal.#CFC will continue process/talks to hire new head coach for long term project. pic.twitter.com/KOWtnmu3d1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023





Najbliższy mecz Chelsea rozegra w sobotę, mierząc się na wyjeździe z Wolverhamptonem. Z kolei już za tydzień czeka ją pierwsza potyczka z Realem Madryt w 1/4 finału Ligi Mistrzów.