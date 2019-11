Drugie dno kontuzji Pogby. "Wiemy, że on chce odejść"

Mourinho przyznał się do błędów. "Ta przerwa dobrze mi zrobiła" Jose Mourinho... czytaj dalej » W sierpniu 2016 roku z przyjściem gwiazdy do zespołu z Old Trafford wiązano ogromne nadzieje. Rekordowa kwota transferowa w wysokości 105 milionów euro zapłacona Juventusowi rozpalała nadzieje fanów Czerwonych Diabłów na duże sukcesy i nawiązanie do pełnych sukcesów czasów, gdy menedżerem był sir Alex Ferguson. Szkot przestał prowadzić zespół w 2012 roku.

Tajemnicza absencja

Tymczasem oczekiwania kibiców zostały zawiedzione. Triumf w Lidze Europy z 2016 roku oraz Puchar Ligi Angielskiej to dotychczas jedyne trofea, jakie zdobyła drużyna z Pogbą w składzie. - Chciałbym grać w Lidze Mistrzów i walczyć o mistrzostwo Anglii - mówił sam 26-letni piłkarz.

Jednakże klub nie występuje w obecnym sezonie w najbardziej prestiżowych rozgrywkach europejskich, a Premier League zajmuje dopiero dziewiąte miejsce.

Lider środka pola Manchesteru United poprzednio zagrał 30 września w starciu z Arsenalem zakończonym remisem 1:1. Według lekarzy, po urazie kostki Francuz miał wracać do zdrowie cztery tygodnie. Od tej pory, a więc prawie dwa miesiące od momentu kontuzji, nadal nie występuje.

Bunt zawodnika

Dziennikarze hiszpańskiego radia COPE ustalili, że zawodnik zbuntował się i chce wymusić odejście z drużyny. Te informacje potwierdzili w dwóch źródłach wśród pracowników 20-krotnych mistrzów Anglii. Przeciąganie przez pomocnika powrotu na boisko po kontuzji ma zmusić Ole Gunnara Solskjaera do sprzedaży podczas zimowego okienka transferowego.

Norweski menedżer nie odniósł się do spekulacji dotyczących kontuzji zawodnika, jednak tajemnicą poliszynela jest to, że Pogba już latem chciał opuścić zespół z Old Trafford. Plotkowano o Realu Madryt. - Wszyscy w klubie wiedzą, jakie jest życzenie Paula. Każdy zna jego uczucia i wie, że on chce odejść - mówił mediom w lipcu jego agent Mino Raiola.

Kilka dni temu Pogba, a więc mistrz świata z 2018 roku, wrzucił na serwis Instagram film, w którym gra w koszykówkę. Urodzony pod Paryżem piłkarz podsycił spekulacje dotyczące jego kontuzji, gdyż na nagraniu bez problemu podskakuje i rzuca do kosza.

- Paul Pogba jest wyleczony, a jego absencja to próba wymuszenia na Manchesterze transferu w styczniu - twierdzi hiszpański dziennikarz Paco Gonzalez w podcaście "Tiempo de Juego", który potwierdza rewelacje COPE.

Byłoby to jego drugie podejście do Realu. We wrześniu prezes Florentino Perez przyznał, że chciał pozyskać Francuza w letnim okienku transferowym.

Następca Modricia?

– Jest paru zawodników, których nie możemy kupić przez to, że nie mają klauzuli odejścia. Dotyczyło to przez parę lat Lewandowskiego, obecnie dotyczy Pogby. Kiedy będą na sprzedaż, pozyskamy ich - wyjaśnił.

Teoria na temat transferu zdaje się układać w całość. Na dodatek w połowie października Internet obiegły zdjęcia piłkarza, który podczas rehabilitacji w Dubaju spotkał się z przebywającym tam na urlopie Zinedine'em Zidane'em, trenerem drużyny z Madrytu.

Sugeruje się, że Perez i Zidane wybrali Pogbę na następcę 34-letniego Chorwata Luki Modricia. Ubiegłoroczny triumfator Złotej Piłki nadal nie przedłużył wygasającego po obecnym sezonie kontraktu.