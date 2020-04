Były gracz Liverpoolu pokonał nowotwór. "To wydaje się nierealne"

W listopadzie ubiegłego roku były reprezentant Szkocji przeszedł operację. Teraz może mówić o pełnym powrocie do zdrowia. Jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.

Yesterday I got THE phone call, the one I’ve been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I’m healthy! It feels unreal! The LGI &St James hospital saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough! pic.twitter.com/8nBY0NSHCt — Dominic Matteo (@Dominicmatteo21) April 23, 2020

"W środę dostałem telefon, którego tak długo oczekiwałem i o który się modliłem. Zdjęcie mojego mózgu niczego nie wykazało. Po sześciu miesiącach strachu, bólu, operacji, rehabilitacji i leczenia wreszcie jestem zdrowy. To wprost nierealne. Dziękuję szpitalowi, który ocalił moje życie. Jesteście niesamowici!" – napisał na Twitterze były defensor.

W trakcie długiego procesu leczenia nowotworu Matteo zawsze mógł liczyć na wsparcie fanów z czerwonej części miasta Beatlesów. W ekipie The Reds występował w latach 1992-2000.

Destrukcyjne nałogi

Po zawieszeniu butów na kołku 45-letni obecnie Matteo nie radził sobie z życiem i uzależnił się od alkoholu oraz hazardu.

Jeszcze przed chorobą pracował w roli komentatora i eksperta klubowej telewizji Liverpoolu. Ponadto był ambasadorem Leeds United, którego barwy w przeszłości reprezentował.

Obrońca występował również w Blackburn Rovers i Stoke City, zanim w 2009 roku zakończył karierę zawodniczą.