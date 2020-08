"Skąd masz to auto? Na pewno nie jest kradzione?". Reprezentant Anglii o rasizmie

- To smutne, że muszę walczyć o coś, co robiła moja babcia ponad 50 lat temu. Musimy prowadzić trudne rozmowy. Nie mogę głosować, ale wy musicie walczyć o moją przyszłość, przyszłość mojego brata i swoją. Nie możemy zachować milczenia, bo wówczas staniemy po stronie prześladowcy - powiedziała 16-letnia Cori Gauff podczas protestu po śmierci George'a Floyda.

Na brak pieniędzy narzekać nie może, za swoją pracę wynagradzany jest wybornie.

"Możesz udowodnić, że to ty je kupiłeś?"

Wielkie auto kosztowało 100 tys. funtów. Dla Rose'a drobnostka. - "Skąd je masz? Co w nim robisz? Na pewno nie jest kradzione? Możesz udowodnić, że to ty je kupiłeś?" - słyszę to właściwie za każdym razem po zatrzymaniu do kontroli w drodze do rodzinnego Doncaster - zdradził piłkarz.

Opowiedział więcej. - Zawsze, kiedy wsiadam do pociągu, konduktor od razu chce wiedzieć, czy na pewno wiem, że to pierwsza klasa. Jasne, że wiem, odpowiadam. "Poproszę zatem o bilet" - mówi na to konduktor. Tak to wygląda. Ostatnio tuż za mną weszło do wagonu dwoje białych ludzi. Zapytałem konduktora, dlaczego ich nie poprosił o bilety. "Nie muszę" - odpowiedział. Naprawdę, to wciąż się dzieje - stwierdził Rose.

Źródło: Getty Images Danny Rose opowiedział o rasizmie

W kwietniu ubiegłego wypalił publicznie, że nie może się doczekać końca kariery. Kilka dni wcześniej - 25 marca - Anglicy grali wyjazdowy mecz eliminacji Euro 2020 z Czarnogórą. Zwyciężyli bardzo pewnie 5:1, ale rywalizacja zakończyła się skandalem. Zawodnicy gości, w tym Rose, byli obrażani na tle rasowym przez miejscowych kibiców.

- Nastawiam się na to, że pogram jeszcze pięć, sześć lat, chociaż tak naprawdę czekam już na to, aż skończę z piłką - przyznał wtedy 28-latek. - Wszyscy widzą, co się dzieje w trakcie meczów. Coś z tym trzeba zrobić - dodał.

Po tragedii z 25 maja roku 2020, kiedy w wyniku brutalnej interwencji policji zmarł w Minneapolis Afroamerykanin George Floyd, do akcji "Black lives matter" włączyli się sportowcy z całego świata. Solidaryzujący się z nią gracze Premier League przyklękali przed spotkaniami na jedno kolano.