Dortmund ostatnią szansą dla Cristiano Ronaldo? Prezes Borussii komentuje

Cristiano Ronaldo powrócił do Manchesteru United w 2021 roku

W Goa w Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo, piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. „Selecao das Quinas” są w tym rejonie bardzo popularni (miasto było niegdyś portugalską kolonią), a inicjatorzy postawienia tam pomnika CR7 liczą, że będzie on inspirował młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Fani powitali Cristiano Ronaldo przed pierwszym meczem po powrocie do Manchesteru United

Ronaldo "wybucha" i przerywa milczenie. "Prawda będzie znana za kilka tygodni" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Choć Ronaldo ledwie rok temu powrócił do Manchesteru United, już teraz chce znów zmienić pracodawcę. Wpływ na taką decyzję miał brak kwalifikacji Czerwonych Diabłów do rozgrywek Ligi Mistrzów.

"Przestańcie o tym mówić"

Portugalczyk ma jednak spory problem: nikt za bardzo nie chce go przygarnąć. Mendes próbował znaleźć doświadczonemu napastnikowi nowy klub we Włoszech i Hiszpanii. Bez powodzenia. Teraz postanowił zaoferować Ronaldo Borussii Dortmund.

- Uwielbiam tego piłkarza! To uroczy pomysł, by Cristiano Ronaldo zagrał w barwach BVB. To przecież jeden z najlepszych zawodników w historii. Nie było jednak żadnego kontaktu, więc powinniście przestać o tym mówić – uciął wszelkie spekulacje Watzke.

Za drogi i... za stary

"Bild" zwraca uwagę na inne nagatywne aspekty ewentualnych przenosin Portugalczyka na Signal Iduna Park. Po pierwsze, gigantyczna pensja Ronaldo całkowicie zaburzyłaby strukturę finansową BVB, a po drugie, zdaniem niemieckiego dziennika, 37-latek jest po prostu... za stary.

Jaki będzie finał tej historii? Letnie okno transferowe powoli się domyka, a chętnych na Portugalczyka nie ma. Dodatkowo, Manchester United, którego wciąż jest zawodnikiem, fatalnie rozpoczął nowy sezon i po dwóch kolejkach zamyka tabelę Premier League.