Czas ucieka. Zostało kilka tygodni na sprzedaż Chelsea

Przedstawicielka parlamentu została zapytana o to, co się stanie, jeżeli właściciel zespołu Roman Abramowicz nie sfinalizuje transakcji w terminie, jaki mu narzucono. Dorries odmówiła konkretnej odpowiedzi.

Podkreśliła tylko kilkakrotnie, że "klub ma tygodnie na sprzedaż". Jeżeli tak się nie stanie, zostaną wyciągnięte w stosunku do właściciela sankcje.

Chelsea została wystawiona na sprzedaż przez rosyjskiego miliardera jeszcze zanim brytyjski rząd nałożył na oligarchę sankcje za rosyjską inwazję na Ukrainę, uniemożliwiając klubowi zatrudnianie nowych zawodników lub odnawianie istniejących kontraktów.

Znane twarze w gronie zainteresowanych

Ostateczne oferty na kupno Chelsea zostały złożone na początku kwietnia. Jest ich kilka, ale najbardziej realne napłynęły z USA. Jedną złożył Todd Boehly, finansista, współwłaściciel koszykarskiego klubu Los Angeles Lakers i baseballowej drużyny Los Angeles Dodgers.

Druga napłynęła ze strony Joshe Harrisa i Davida Blitzera. Obaj są współwłaścicielami koszykarskiego zespołu Philadelphia 76ers i hokejowego New Jersey Devils.

Nieoficjalnie wiadomo, że przejęciem większościowego pakietu Chelsea jest także zainteresowana grupa kapitałowa z Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej.

O tym, jak przebiegają aktualnie negocjacje, na razie nic nie wiadomo. Ostatnio jedynie pojawiła się informacja, że Abramowicz znacznie podniósł cenę, która początkowo miała oscylować w granicach 500 mln euro.