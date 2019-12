Tevez wspomina hojność Rooneya. "Jeździłem jego autem bez rejestracji"

Zawodnik Arsenalu na kilka minut zniknął z murawy. "Jeśli musisz, to musisz" Nietypowe sceny... czytaj dalej » Obecnie Argentyńczyk ma 35 lat i jest piłkarzem Boca Juniors. Największe sukcesy w karierze święcił w latach 2009-2015. Wówczas grał w Manchesterze United, z którym triumfował m.in. w Lidze Mistrzów. Potem występował w Manchesterze City i Juventusie.

Rooney wyciągnął pomocną dłoń

Po transferze na Old Trafford w 2007 roku z West Ham United długo nie mógł się odnaleźć. W aklimatyzacji w nowym zespole pomógł mu jeden z liderów ówczesnej drużyny prowadzonej przez sir Aleksa Fergusona, Wayne Rooney.



- W Manchesterze United od początku miałem dobre relacje z Rooneyem. Identyfikowałem się z nim, ponieważ pochodził z biednej dzielnicy w Liverpoolu - zdradził w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ESPN.

Źródło: Getty Images Carlos Tevez

"Wszyscy przyjeżdżali Ferrari lub Lamborghini"

Tevez był zdziwiony faktem, jak wyglądało codzienne życie piłkarzy United. We wcześniejszych klubach nie spotkał się bowiem z takimi luksusami. - Na treningi wszyscy przyjeżdżali Ferrari lub Lamborghini, nawet najgorsi mieli po jednym - wspomina Tevez.



- Przyjeżdżałem Audi, które dostaliśmy od klubu, przez co śmiali się ze mnie. Komentowali to w taki sposób, jakbym przyjechał na trening małym fiatem. Rozmawiałem o tym z Rooneyem, który potem dał mi swoje Lamborghini. To było szalone. Później po mieście jeździłem tym samochodem, który nie miał nawet rejestracji - śmieje się 76-krotny reprezentant Argentyny.

Źródło: Getty Images Carlos Tevez i Wayne Rooney