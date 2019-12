Anglicy pewni. Carlo Ancelotti porozumiał się z klubem Premier League

3.02 | Rzadko to widok, gdy mecz zostaje przerwany przez zwierzaka. Tak właśnie stało się w trakcie starcia Evertonu z Wolverhampton. W drugiej połowie na boisku pojawił się czarny kot.

24.04 | Jak informują włoskie media, Carlo Ancelotti jest coraz bliżej objęcia posady w tamtejszej reprezentacji piłkarskiej. Doświadczony szkoleniowiec spotkał się z prezesami federacji, a do ustalenia są jeszcze kwestie finansowe - pisze dziennik "Corriere dello Sport".

Wysoka wygrana i awans na nic. Ancelotti zwolniony z Napoli Trzęsienie ziemi... czytaj dalej » Niespełna tydzień temu Włoch wywalczył z Napoli awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale już kilka godzin później stracił pracę. 60-letni trener został zastąpiony przez legendarnego pomocnika AC Milan Gennaro Gattuso.

Jak informuje Sky Sports w poniedziałek Ancelotti przyleciał do Anglii. Po południu rozmawiał z szefami Evertonu i obie strony doszły do porozumienia.

W tym momencie Everton prowadzi tymczasowo szkocki menedżer Duncan Ferguson, który zastąpił kilka tygodni temu Marco Silvę. Brytyjskie media wskazują, że Ferguson zostanie w zespole i będzie pełnił rolę asystenta Ancelottiego.

Powrót do Premier League

Dla Włocha może to być powrót do angielskiej ekstraklasy. Z Chelsea w latach 2009-2011 zdobył mistrzostwo, Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. W karierze ma także na koncie trzy triumfy z innymi zespołami w finałach Ligi Mistrzów.

- To teraz próba dla władz Evertonu. Mają szansę zatrudnić menedżera, który jest urodzonym zwycięzcą. Goście, którzy wcześniej pracowali w tym klubie byli także zwycięzcami, ale nie można ich porównywać do kalibru Ancelottiego. Włoch dokładnie wie, co powinien zrobić z tym zespołem. Wie, jak poukładać wszystko na murawie. Pozyskanie tego trenera byłoby kolejną rewolucją. Mam nadzieję, że Duncan Ferguson zostanie w sztabie trenerskim – stwierdził w Sky Sports News były napastnik Evertonu, a obecnie ekspert telewizyjny Kevin Campbell.

Everton po 17 kolejkach ma na koncie 18 punktów i zajmuje 16. miejsce. Nad strefą spadkową ma tylko trzy "oczka" przewagi.