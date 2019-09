Spięcie gwiazd Liverpoolu. "Właśnie dlatego są tacy mocni"

Liverpool gładko wygrał wyjazdowe spotkanie 3:0. Gdy wynik był już ustalony, Salah znalazł się w polu karnym i zamiast podawać do lepiej ustawionego Mane, zdecydował się sam kończyć akcję.

Chwilę później Juergen Klopp zdecydował się zdjąć reprezentanta Senegalu, który wcześniej strzelił już jednego gola. Piłkarz nie mógł jednak pogodzić się z rozwiązaniem, na jakie zdecydował się Salah. Swoją złość wyładował na ławce rezerwowych.



Sadio Mane, a player that rarely displays emotion is ANGRY at his team mate, suspectedly Mo Salah pic.twitter.com/BBL6xhAuxR — Sulaiman Folarin (@sulaiman4real) August 31, 2019





Zamknięty temat

Całą sytuację skomentował po spotkaniu menedżer Liverpoolu.

- Sadio był niezadowolony, to oczywiste. Nie potrafi ukrywać swoich emocji. Lubię to w nim. Wszystko jest załatwione. Rozmawialiśmy o tym i wszystko jest już w porządku – powiedział na konferencji prasowej Klopp.

- Wszyscy podchodzimy do futbolu emocjonalnie, wszyscy jesteśmy indywidualistami. To była sytuacja meczowa, z której Sadio nie był zadowolony. To tyle. Wszystko zostało wyjaśnione – dodał.

W trwającym sezonie Premier League, Salah strzelił na razie trzy gole i miał dwie asysty. Mane dołożył dwa trafienia i jedną asystę.

Siła Liverpoolu

Spięcie na linii Mane – Salah wyjaśnił były piłkarz Liverpoolu, a obecnie ekspert ESPN Steve Nicol.

- Właśnie dlatego The Reds są tacy mocni. Piłkarze cały czas chcą zdobywać bramki, nieważne, czy prowadzą już 3:0. To nie jest żadna nowość futbolu, sam byłem wiele razy świadkiem podobnych sytuacji – powiedział Nicol.