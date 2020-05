Liverpool rozczarowany słowami burmistrza

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Anfield poczeka na rozbudowę. Powodem pandemia COVID-19 Około czterech... czytaj dalej » Premier League, podobnie jak większość innych rozgrywek piłkarskich na świecie, pauzuje od półtora miesiąca i na razie nie ma oficjalnego terminu powrotu do rywalizacji. Niedawno "The Times" poinformował, że najbardziej prawdopodobną datą jest 8 czerwca. Na piątek planowana jest wideokonferencja przedstawicieli wszystkich klubów.

Obawy o zachowanie fanów

Liderem po 29 kolejkach jest Liverpool, który o 25 punktów wyprzedza drugi w tabeli i broniący tytułu Manchester City. To oznacza, że The Reds są o krok od zdobycia pierwszego od 1990 roku tytułu i to właśnie reakcji mieszkańców na to wydarzenie szczególnie obawia się Anderson.

- Nawet jeśli mecze będą za zamkniętymi drzwiami, wiele tysięcy ludzi przyjdzie pod Anfield. Niewielu przejęłoby się tym, co mówimy i trzymało się z daleka od stadionu, tłumy przyjechałyby świętować tytuł, więc to jest pomysł skazany na porażkę - powiedział burmistrz Liverpoolu, cytowany w internetowym serwisie BBC.

Trudne zadanie dla policji

Jego zdaniem nie rozwiązuje problemu propozycja, aby rozgrywać mecze na kilku wybranych neutralnych stadionach.

- Nawet wtedy spodziewałbym się przyjazdu wielu kibiców pod Anfield i nie dziwię się, że to martwi policję. To naprawdę ogromny kłopot dla nas. Trudno byłoby policji sprawić, aby ludzie trzymali odpowiednie odległości od siebie. Trudno jest nawet powstrzymać ludzi od zbierania się w parkach, gdy jest ładna pogoda, szczególnie dotyczy to młodzieży. Boję się, że po prostu zignorowano by wszystkie zalecenia - dodał burmistrz.

Nie ukrywa on, że jego zdaniem przedwczesne zakończenie sezonu to jedyne rozsądne rozwiązanie.

- To nie chodzi tylko o Liverpool, który przekonująco triumfował w lidze i zasługuje na to, aby być uznanym za mistrza. Najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowie, bezpieczeństwo i ludzkie życie. Futbol powinien być na drugim miejscu przy podejmowaniu takich decyzji - zaznaczył Anderson.

Źródło: Eurosport Joe Anderson to burmistrz Liverpoolu

Rozczarowanie i rozmowy z kibicami

"Jako klub jesteśmy bardzo rozczarowani komentarzami wygłoszonymi przez burmistrza Joe Andersona. Oprócz braku dowodów na poparcie takich twierdzeń, chcielibyśmy również wskazać na ostatnie dyskusje z burmistrzem Andersonem dotyczące możliwości gry w piłkę nożną za zamkniętymi drzwiami. Wynikało z nich, że najważniejsi zainteresowani powinni dalej współpracować i angażować się w znalezienie rozwiązania" - napisano w oświadczeniu.

"W ostatnich tygodniach nawiązaliśmy współpracę z grupami kibiców, którzy poinformowali nas o swojej determinacji w przestrzeganiu środków dystansowania społecznego, a w przypadku ogłoszenia wznowienia sezonu, nadal będziemy współpracować z nimi i innymi zainteresowanymi stronami. Jesteśmy w stałym kontakcie z burmistrzem i jego biurem. Mamy nadzieję, że rozmowy będą kontynuowane” – dodano.

W Wielkiej Brytanii w trakcie pandemii COVID-19 według oficjalnych danych, zmarło dotychczas ponad 26 tysięcy osób, z tego ok. 300 w szpitalach w Liverpoolu.