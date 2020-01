Płacił za każdą interwencję bramkarza, pieniądze przekaże na walkę z pożarami

Gracz Premier League dostał ostrzeżenie od federacji po tym, jak szalał z kibicami byłego klubu Piłkarz z Premier... czytaj dalej »

Przed ostatnią ligową kolejką Ryan zapowiadał, że wpłaci 500 dolarów za każdą udaną interwencję golkipera w Premier League. Bramkarze zaliczyli ich łącznie 56.

Bronił za dwa i pół tysiąca

Samego Ryana występ z Evertonem (porażka 0:1) kosztował dwa i pół tysiąca dolarów. Więcej interwencji - siedem - miał tylko Kasper Schmeichel z Leicester City.

28 tysięcy dolarów australijskich Ryan wpłaci na konto organizacji charytatywnej WIRES (Wildlife Information Rescue and Education Service), największej tego typu w Australii.

Pożary szaleją w niej od września, zginęło w nich co najmniej 28 osób. Śmierć mogło ponieść nawet pół miliarda zwierząt.