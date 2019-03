Derby na remis. Liverpool stracił fotel lidera

W niedzielnym meczu kibice na Goodison Park nie mogli narzekać na brak tempa, walki i zaangażowania z obu stron. Fani mogli mieć jednak zastrzeżenia do jakości tego widowiska, gra przez większość czasu była chaotyczna i niedokładna, zwłaszcza w okolicach pola karnego.

The Reds rozczarowali. Zawodnicy niemieckiego menedżera nie wyglądali jak kandydat do mistrzowskiego tytułu, stworzyli zbyt mało klarownych sytuacji, a gdy już znajdowali się w polu karnym gospodarzy, to brakowało im zimnej krwi.

Tak było w 28. minucie, gdy Mohamed Salah znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Evertonu Jordanem Pickfordem, lecz uderzył w zbyt oczywisty sposób, czym znacząco ułatwił rywalowi zadanie.

Salah miał jeszcze jedną znakomitą okazję już w drugiej połowie, lecz wtedy nie zdołał nawet oddać strzału, w decydującym momencie piłkę spod nóg wybił mu Michael Keane.

Wracają po trzech miesiącach

Na niewykorzystanych okazjach Egipcjanina emocje w derbach Liverpoolu praktycznie się skończyły. Strata punktów kosztuje o wiele więcej gości, którzy nie wrócili na pozycję lidera Premier League. Po 29 kolejkach do prowadzącego Manchesteru City tracą jeden punkt.

Ostatnią inną niż Liverpool drużyną, która znajdowała się na szczycie ligi angielskiej po rozegraniu pełnej kolejki, była także ekipa Pepa Guardioli. Pierwszym miejscem cieszyła się poprzednio na początku grudnia, po piętnastu seriach gier.

Wyniki 29. kolejki:

West Ham United - Newcastle United 2:0

Tottenham Hotspur - Arsenal 1:1

Bournemouth - Manchester City 0:1

Brighton - Huddersfield Town 1:0

Burnley - Crystal Palace 1:3

Manchester United - Southampton 3:2

Wolverhampton - Cardiff City 2:0

Watford - Leicester City 2:1

Fulham - Chelsea 1:2

Everton - Liverpool 0:0