Bez Bednarka ani rusz. Problemy Świętych po kontuzji Polaka

Z polskim obrońcą na boisku przyjezdni świetnie radzili sobie z The Villans. Prowadzili od 20. minuty, kiedy po raz pierwszy Emiliano Martineza pokonał Jannik Vestergaard. Później koncert dał James Ward-Prowse. Angielski pomocnik, co rzadko spotykane, zdobył dwie bramki po strzałach z rzutów wolnych i nic nie zapowiadało emocji po przerwie.

Przy okazji, Ward-Prowse został dopiero dziewiątym graczem w historii Premier League, który w jednym spotkaniu dwukrotnie z rzutów wolnych zaskoczył bramkarza rywali. Ostatnim zawodnikiem przed pomocnikem Świętych z takim osiągnięciem był Christian Eriksen w 2015 roku



Na nieszczęście dla przyjezdnych, podczas jednego ze starć w pierwszej części gry urazu doznał Bednarek i po przerwie na boisko już nie wybiegł. Zastąpił go Jack Stephens.

W 58. minucie na 4:0 podwyższył Danny Ings i w tym momencie goście chyba uwierzyli, że nic im w tym meczu już nie grozi. Tymczasem inne plany mieli The Villans.

Rozpaczliwa pogoń The Villans

Fabiański nie postawił się mistrzom. Rezerwowi dali Liverpoolowi wygraną W meczu siódmej... czytaj dalej » Chwilę po trafieniu Ingsa, pogoń rozpoczął Tyrone Mings. Po idealnym dośrodkowaniu Jacka Grealisha, środkowy obrońca Aston Villi celnie główkował.

Mimo nieubłagalnie upływającego czasu, The Villans nie zamierzali składać broni. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego trafił Ollie Watkins.

Nie był to jednak koniec strzelania na Villa Park. Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, kontaktową bramkę zdobył jeszcze Grealish, ale na doprowadzenie choćby do wyrównania gospodarzom nie wystarczyło już czasu.

Po siedmiu rozegranych meczach Southampton jest jedną z rewelacji sezonu. Święci zajmują wysokie trzecie miejsce.

Kibice o urazie Bednarka

Na koniec warto jeszcze wrócić do kontuzji Bednarka. Po ostatnim gwizdku sędziego kibice Southamptonu zgodnie przyznali, że zejście Polaka było ogromnym osłabieniem dla drużyny. Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest uraz obrońcy naszej reprezentacji.



The second half performance shows just how important bednarek is to our team — pray to yoshida (@_majesticmaya) November 1, 2020



Weeelll....Stephens can be solid but needs a few games. He made a couple of mistakes in the 2nd half today. Definitely would prefer Bednarek back. — Dan Fox (@bfgfox) November 1, 2020



I know he hasn’t played for a while but Stephens was a huge downgrade on Bednarek today #saintsfc — Glen de la Cour (leagueoneminus10) (@L1minus10) November 1, 2020





Aston Villa – Southampton 3:4 (0:3)

Bramki: Mings 63’, Watkins 90’+3’ (z karnego), Grealish 90’+6’ – Vestergaard 20’, Ward-Prowse 33’, 45’, Ings 58’