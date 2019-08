Ma patent na rywali i przesądził o zwycięstwie Arsenalu

Przeżyli atak nożowników i doszli do siebie. Oezil i Kolasinac wracają Mesut Oezil i... czytaj dalej » Na papierze faworytem rywalizacji na The Emirates niewątpliwie był Arsenal. Menedżer Unai Emery dał szansę debiutu w ekipie Kanonierów ściągniętemu z Chelsea Davidowi Luizowi. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie znalazł się Dani Ceballos.

To właśnie wypożyczony z Realu Madryt Hiszpan zaliczył asystę przy golu Alexandre’a Lacazette’a. Ceballos w 13. minucie zacentrował z rzutu rożnego, a na bliższym słupku piłkę przejął francuski napastnik. Lacazette wziął na plecy Erika Pietersa i już upadając na murawę zdołał jeszcze oddać strzał, którego nie obronił Nick Pope.

Drzemka w defensywie

Wydawało się, że szybko strzelony gol ustawi dalszą rywalizację. Świetnie prezentował się szczególnie Ceballos. Tymczasem mądrze grające Burnley zdołało wyrównać przed przerwą. Zaspali w defensywie David Luiz z Matteo Guendozim i z bliska Bernda Leno pokonał Ashley Barnes. Początek sezonu dla tego napastnika jest bardzo udany. W pierwszej kolejce nowego sezonu popisał się dubletem przeciwko Southamptonowi, teraz dołożył kolejne trafienie.

Od początku drugiej połowy kibice mogli oglądać na murawie najdroższego gracza w historii Arsenalu, Nicolasa Pepe. Zastąpił on Reissa Nelsona.

Pobudka Aubameyanga

Przewaga gospodarzy znów zaczęła być coraz bardziej widoczna. W 60. minucie rozgrywający do tego momentu bardzo słabe zawody Pierre-Emerick Aubameyang w dogodnej sytuacji trafił prosto w dobrze ustawionego Pope’a. W kolejne akcji reprezentant Gabonu przymierzył już zdecydowanie lepiej. Aubameyang zszedł z piłką do środka i strzałem tuż zza pola karnego ponownie dał prowadzenie swojej drużynie.

Gabończyk zdecydowanie ma patent na Burnley. Była to już jego siódma bramka zdobyta w czwartym ligowym meczu przeciwko tej drużynie.

Ostatecznie Arsenal nie bez problemów pokonał na The Emirates drużynę Seana Dyche'a 2:1. W następnej kolejce Kanonierzy na wyjeździe zmierzą się z Liverpoolem.

7 - Pierre-Emerick Aubameyang has scored seven goals against Burnley in four league appearances, four more goals than he has netted against any other Premier League side. Menace. pic.twitter.com/fnA429z8YH — OptaJoe (@OptaJoe) 17 sierpnia 2019

Arsenal - Burnley 2:1 (1:1)

Bramki: Lacazette 12, Aubameyang 64 - Barnes 43