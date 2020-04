Kolega Grosickiego o najważniejszej walce: po słowie "nowotwór" nic nie pamiętam

Hull City Kamila Grosickiego pokonało 3:0 na wyjeździe Luton Town FC w ósmej kolejce ligi Championship. Dla skrzydłowego reprezentacji Polski było to trzecie trafienie w sezonie i drugie w tym miesiącu.

Nie pamięta, jak wtedy - 23 sierpnia 2019 roku - wrócił z kliniki do domu. Nic nie pamięta. Koszmar na jawie.

- Miałem 26 lat, zbliżałem się do najlepszego wieku dla piłkarza. Nikt nigdy nie jest przygotowany na taką wiadomość, zwłaszcza dbający o zdrowie sportowiec - mówi MacDonald. Jego klubowym kolegą był w tamtym sezonie Kamil Grosicki.

Biegał za piłką. Żył. Był szczęśliwy

Problemy Anglika nie omijały. Uporał się z urazem barku, pokonał zakrzepicę żył i miał nadzieje, że to, co złe, zostanie daleko w tyle, a kariera wreszcie potoczy się we właściwym treningu. Po zdiagnozowaniu raka jelita grubego jego plany runęły.

Zbliżały się urodziny jego partnerki - Alex. Nie zdradził jej wyników badań, nie chciał zepsuć imprezy, którą w tajemnicy przygotowywał od jakiegoś czasu.

Zadzwonił do przyjaciela, wszystko z siebie wyrzucił. Płakał.

W końcu wyjawił prawdę i Alex. - Nie wiem, jak w tej sytuacji dałbym sobie radę bez niej - tłumaczy.

Operacja usunięcia całego jelita trwała 7,5 godziny. Po kilku tygodniach przeszedł drugą. - Ratowało mnie to, że spędzałem czas z rodziną i bliskimi. Czarnych dni i myśli tak naprawdę nie miałem. Od futbolu trzymałem się wtedy z daleka, były ważniejsze sprawy - zapewnia.

Tuż przed Bożym Narodzeniem dostał prezent najlepszy, najważniejszy i najpiękniejszy. Przeszczep się przyjął. Był zdrowy. - Wyszedłem na spacer z psem, tylko tyle. Chodziłem i myślałem o tym, co mnie spotkało - wspomina.

W styczniu 2020 znowu trenował. Czuł się jak amator, zaległości miał olbrzymie, ale biegał za piłką. Żył. Był szczęśliwy.

Liga angielska nie gra, jak cały świat czeka, aż wygrana zostanie bitwa z koronawirusem. MacDonald wykorzystuje ten czas, by formy odzyskać choć trochę. A któregoś dnia - kto wie - może wrócić do pierwszego zespołu.