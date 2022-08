Liverpool szalał, atakował dwucyfrowy rekord. Manchester City najadł się strachu

Liverpool przebudził się w wielkim stylu. The Reds w trzech pierwszych kolejkach nowego sezonu nie byli w stanie odnieść zwycięstwa. Mało tego, w ostatniej serii spotkań zespół Jurgena Kloppa przegrał na Old Trafford z Manchesterem United 1:2. W sobotę gospodarze nie dali najmniejszych szans Bournemouth.

Po pierwszej połowie The Reds prowadzili z beniaminkiem aż 5:0! Szalał Roberto Firmino, który strzelił gola i miał trzy asysty. Oprócz Brazylijczyka Marka Traversa pokonali również Luis Diaz, Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold i Virgil van Dijk.

Tuż po przerwie własnego bramkarza pokonał Chris Mepham, było 6:0, a w 63. minucie swoją drugą bramkę tego dnia zdobył Firmino.

Źródło: Getty Images Roberto Firmino strzela gola w meczu z Bournemouth

W 81. minucie Liverpool prowadził już 8:0. Premierowego gola w nowych barwach strzelił sprowadzony z Fulham 19-letni Fabio Carvalho.

Nie był to koniec. W 85. minucie The Reds wyrównali rekord Premier League! Po raz dziewiąty piłkę z własnej bramki Travers musiał wyciągać po główce Diaza.

Wcześniej wygraną w takich rozmiarach mógł sie pochwalić dwukrotnie Manchester United (w 1995 z Ipswich Town i w 2021 z Southampton) i Leicester City (w 2019 z Southampton).

Dziesiątej bramki The Reds nie udało już się zdobyć. Skończyło się na i tak niezwykle efektownej wygranej 9:0.

Wielki powrót City

Chyba żaden z kibiców Manchesteru City nie spodziewał się, że podejmując Crystal Palace zespół Pepa Guardioli będzie miał tyle problemów. Pierwszą połowę meczu na City of Manchester Stadium można śmiało nazwać trzęsieniem ziemi.

Już w 4. minucie na obiekcie The Citizens zapanowała konsternacja. Własnego bramkarza pokonał John Stones. Wydawało się, że gospodarze rzucą się do odrabiania strat. Tymczasem w 21. minucie prowadzenie Orłów podwyższył Joachim Andersen!

Po raz ostatni Manchester City po tak krótkim czasie przegrywał u siebie 0:2 w grudniu 2010 roku, gdy dwa gole w 19 minut strzelili piłkarze Evertonu.



21 - Man City have found themselves 2-0 down inside the first 21 minutes of a home Premier League game for the first time since December 2010 versus Everton (19 minutes). Asleep. — OptaJoe (@OptaJoe) August 27, 2022





W przerwie Guardiola miał na pewno wiele do powiedzenia swoim graczom. Nie z takich opresji wychodziła już jego drużyna.

Skromny Manchester United. Po kryzysie już ani śladu Manchester United... czytaj dalej » Tuż po wznowieniu gry The Citizens złapali kontakt – trafił Bernardo Silva. W 62. minucie był już remis, do którego doprowadził Erling Haaland. Piłkarze Guardioli mieli jednak apetyt na więcej.

Manchester City dopiął swego w 60. minucie. Ponownie sposób na bramkarza Crystal Palace znalazł Haaland.

Norweg skompletował hat-tricka w końcówce spotkania. Manchester City wyciągnął wynik od 0:2 na 4:2 i kibice The Citizens mogli się cieszyć z kompletu punktów.

Wyniki sobotnich meczów Premier League:

Southampton - Manchester United 0:1

Brentford - Everton 1:1

Brighton - Leeds 1:0

Chelsea - Leicester City 2:1

Liverpool - Bournemouth 9:0

Manchester City - Crystal Palace 4:2

Arsenal - Fulham o 18:30