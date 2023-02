Chelsea ponownie rozczarowała. Fabiański prawie bezrobotny

Joao Felix już w 9. minucie znalazł sposób na Fabiańskiego, ale w tej sytuacji sędzia nie uznał bramki, gdyż Portugalczyk był na spalonym. Napastnik poprawił się w minucie 16. Tym razem wszystko odbyło się już zgodnie z przepisami. Asystę zaliczył Enzo Fernandez, a Joao Felix "Fabiana" pokonał strzałem z woleja.

Bielik doczekał się pierwszego gola w sezonie. "Minęło trochę czasu" Krystian Bielik w... czytaj dalej » Jeszcze w pierwszej połowie piłka znów wpadła do siatki Młotów. Tym razem na spalonym był jednak Kai Havertz.

Gospodarze wyrównali w 27. minucie. Na 1:1 trafił Emerson Palmieri, były zawodnik Chelsea.

W końcu błysnął też Fabiański. Polski golkiper popisał się świetnym refleksem po groźnym strzale Noniego Madueke.

Trzeci nieuznany gol

Niewiele brakowało, a Młoty zgarnęłyby pełną pulę. W samej końcówce piłkę z bliska do bramki Chelsea wpakował Tomas Soucek. Po interwencji systemu VAR gol nie został uznany - Czech, podobnie jak wcześniej Joao Felix i Havertz, był na spalonym.

Mecz zakończył się wynikiem 1:1. Co ciekawe, w drugiej połowie żadnej z drużyn nie udało się oddać celnego strzału. Był to drugi taki przypadek w tym sezonie. Poprzednio miało to miejsce po przerwie meczu Southampton - Nottingham Forest.

0 - There were no shots on target in the second half between West Ham and Chelsea; just the second Premier League match with none after half time this season, after Southampton v Nottingham Forest in January. Fizzled. — OptaJoe (@OptaJoe) February 11, 2023

Dla The Blues był to już trzeci ligowy remis z rzędu.

West Ham United - Chelsea 1:1 (1:1)

Bramki: Emerson 27' - Joao Felix 16'