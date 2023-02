Najdziwniejszy gol samobójczy roku? Autorem Jan Bednarek

Video: Eurosport

Wielkie ambicje Jana Bednarka

Jan Bednarek, obrońca Aston Villi. Po sukcesie w Polsce Jan trafił do Southampton, a następnie do Aston Villi, gdzie udało mu się zrealizować swoje marzenia. Teraz marzy o sukcesie na mistrzostwach świata w Katarze. Zobacz materiał przygotowany we współpracy Eurosportu z Olympic Channel.

