Angielskie media bez litości. "Bednarkowi zaplątały się nogi"

Jan Bednarek, obrońca Aston Villi. Po sukcesie w Polsce Jan trafił do Southampton, a następnie do Aston Villi, gdzie udało mu się zrealizować swoje marzenia. Teraz marzy o sukcesie na mistrzostwach świata w Katarze. Zobacz materiał przygotowany we współpracy Eurosportu z Olympic Channel.

1 września 2022 Bednarek został wypożyczony do Aston Villi. Klubu z Birmingham nie podbił. W barwach The Villans rozegrał tylko trzy ligowe mecze. Kilka dni temu jego wypożyczenie zostało skrócone i obrońca powrócił do Southampton. Miał pomóc tej drużynie w walce o utrzymanie. Na razie jednak jego obecność w składzie ekipy Nathana Jonesa nie przynosi korzyści, a wręcz odwrotnie.

Najdziwniejszy gol samobójczy roku? Autorem Jan Bednarek Piłkarski koszmar... czytaj dalej » Polak rozgrał cały mecz przeciwko Brentfordowi. Święci przegrali 0:3. W sobotę Bednarek znów znalazł się w wyjściowej jedenastce, jego drużyna znów poległa. Tym razem z grającymi od 27. minuty w osłabieniu Wolverhampton Wanderers. Na domiar złego polski obrońca strzelił dziwacznego gola samobójczego, który dał Wilkom wyrównanie.

"Piłka po strzale Adamy Traore trafiła w Bednarka, któremu zaplątały się nogi i wpakował futbolówkę do własnej bramki" - napisano w relacji w "The Sun".

Z kolei "Independent" napisał, że w drugiej połowie meczu "wszystko nagle się zmieniło i rozpoczął się nerwowy okres dla gospodarzy". "Jan Bednarek utknął w błocie, a następnie w komiczny sposób skierował piłkę do bramki Southampton" - czytamy.



Serwis internetowy Hampshire Live skupiający się na wydarzeniach z hrabstwa Hampshire ocenił postawę Bednarka na 4, najgorzej w zespole. "Strzelił samobójczego gola na 20 minut przed końcem, gdy nie był w stanie opanować piłki" - podsumowano.

W BBC kibice ocenili występ Bednarka na 4,30 w dziesięciostopniowej skali. Marnym pocieszeniem jest fakt, że za jego plecami znalazło się jeszcze siedmiu innych graczy Świętych.

Dla byłego zawodnika Lecha Poznań było to już czwarte samobójcze trafienie w Premier League. Do rekordzisty brakuje mu jednak dużo - Richard Dunne własnych bramkarzy zaskakiwał aż 10 razy.

Bednarek zamieszany był też w drugą straconą przez jego zespół bramkę. Tym jednak razem trudno winić obrońcę reprezentacji Polski. Skutecznie zablokował on najpierw strzał Joao Gomesa, ale piłka pechowo dla Bednarka, a szczęśliwie dla rywala, wróciła pod nogi Brazylijczyka, który skutecznie poprawił i dał Wilkom cenne zwycięstwo.

Źródło: Getty Images Jan Bednarek ostatnio nie ma powodów do zadowolenia

Ostatni dzwonek?

Po 22 rozegranych meczach zespół Bednarka zamyka tabelę. Southampton zdobył na razie tylko 15 punktów. Do bezpiecznego miejsca Święci tracą cztery punkty. Nie jest to przepaść i być może jest to właśnie ostatni moment, by jeszcze ratować sezon.

W następnej kolejce Southampton zmierzy się na wyjeździe z mającą też swoje problemy Chelsea. The Blues, celujący w czołową czwórkę, zremisowali trzy ostatnie mecze ligowe i obecnie zajmują dopiero 9. miejsce.