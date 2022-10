Ciąg dalszy kłopotów Greenwooda. Piłkarz ponownie aresztowany

Piłkarz Manchesteru United aresztowany pod zarzutem gwałtu i napaści Potężny skandal... czytaj dalej » Po kolei: na początku stycznia tego roku była już dziewczyna młodego Anglika w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia, na których na jej ciele dało się zauważyć siniaki. Dziewczyna miała również rozciętą wargę.

Sprawą zajęła się policja. Greenwood został zatrzymany pod zarzutem pobicia oraz gwałtu. Dodatkowo pojawiły się podejrzenia o grożeniu śmiercią. Anglik został natychmiast zawieszony do odwołania przez Manchester United. Po trzech dniach piłkarz wyszedł z aresztu za kaucją. Jego zwolnienie było dwukrotnie przedłużane.

Wydawało się, że wkrótce 21-latek wróci na boisko. Greenwood znalazł się w składzie Czerwonych Diabłów na sezon Premier League 2022/23. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Anglik grę w piłkę nożną musi odłożyć.

W sobotę angielskie media poinformowały, że Greenwood został ponownie aresztowany. Jako powód podano "naruszenie zasad zwolnienia za kaucją". Nieoficjalnie mówi się, że piłkarz miał kontaktować się ze swoją ofiarą.



Talent czystej wody

Greenwood wciąż uznawany jest za jeden z największych talentów w angielskiej piłce w ostatnich latach. W Premier League zadebiutował w marcu 2019 roku. Na razie licznik jego występów w lidze zatrzymał się na 83 meczach, w których strzelił 22 gole. Raz wystąpił w pierwszej reprezentacji Anglii.

Po pierwszym aresztowaniu współpracę z Greenwoodem zerwała firma Nike. Został on również usunięty z bazy danych gry FIFA22.