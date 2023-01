Haaland brutalnie rozprawił się z rekordem Premier League

Imponujący powrót City w hicie ligi angielskiej Wielkie emocje w... czytaj dalej » Do 40. minuty musieli czekać kibice Manchesteru City, by ich drużyna znalazła sposób na defensywę broniących się przed spadkiem Wilków. Kevin De Bruyne idealnie dośrodkował w pole karne na głowę Haalanda. Piłka po strzale Norwega zatrzymała się w siatce bramki gości.

Tuż po przerwie kapitan przyjezdnych Ruben Neves wyciął we własnym polu karnym kapitana The Citizens Ilkaya Gundogana i sędzia podyktował jedenastkę. Tę na gola zamienił, a jakże, Haaland. Nie było to jego ostatnie słowo w tym spotkaniu.

Rekord Haalanda

W 54. minucie snajper Manchesteru City skompletował hat-tricka. Fatalny błąd popełnił bramkarz Wolves Jose Sa, który podał piłkę wprost pod nogi Riyada Mahreza. Algierczyk odegrał do Haalanda, a ten trafił na 3:0.

Był to już czwarty hat-trick norweskiego napastnika w Premier League. Potrzebował na to zaledwie 19 meczów, co jest rekordem ligi angielskiej. Poprzedni najlepszy wynik należał do Ruuda van Nistelrooya z Manchesteru United. Holender sztuki tej dokonał w swoim... 65. spotkaniu.



4 - Erling Haaland has scored his fourth Premier League hat-trick in just his 19th appearance, breaking Ruud van Nistelrooy's record (fourth hat-trick in 65th app).



19 - Erling Haaland

65 - Ruud van Nistelrooy

81 - Luis Suárez

86 - Alan Shearer

89 - Robbie Fowler



Playground. pic.twitter.com/4rg2aHuP7a — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2023

Chwilę po swoim trzecim golu w meczu Haaland został zmieniony. W tym momencie Norweg ma już w dorobku 25 ligowych bramek.

Do końca wynik nie uległ już zmianie. Manchester City wygrał pewnie u siebie z Wolves 3:0 i wysłał wiadomość do prowadzącego Arsenalu, który o 17:30 podejmie Manchester United.

Manchester City - Wolverhampton Wanderers 3:0 (1:0)

Bramki: Haaland 40', 49' (z karnego), 54'