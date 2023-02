Jan Bednarek się cieszy. Southampton sprawił sensację

Koszmar w Londynie. Kopnięty w głowę Azpilicueta upadł bez ruchu Do bardzo groźnie... czytaj dalej » W poprzedniej kolejce Southampton przegrał u siebie mecz z Wolverhampton Wanderers 1:2, a Bednarek strzelił kuriozalnego samobója i był zamieszany w drugą straconą przez jego zespół bramkę. Polak zachował jednak miejsce w wyjściowym składzie Świętych na wyjazd do Chelsea.

Po porażce z Wilkami pracę w drużynie Southamptonu stracił menedżer Nathan Jones. Tymczasowo na to stanowisko wskoczył Hiszpan Ruben Selles.

Posadę w Chelsea na razie utrzymuje Graham Potter, choć w ostatnich tygodniach spada na niego duża krytyka. The Blues przed sobotnim meczem zremisowali trzy spotkania ligowe z rzędu i w tabeli Premier League zajmowali dopiero 10. miejsce.

Po ostatnim gwizdku w sobotnim meczu na Stamford Bridge Potter raczej nie będzie miał spokoju. Jego zespół mimo dominacji w drugiej połowie tym razem nawet nie zdobył punktu przeciwko Świętym.

Ward-Prowse jak Beckham

Southampton wygrał 1:0 po fantastycznym golu z rzutu wolnego Jamesa Warda-Prowse'a. Pomocnik trafił tuż przed przerwą. Była to już jego 17. bramka zdobyta ze stałego fragmentu gry w Premier League. W historii rozgrywek zawodnika Świętych wyprzedza tylko David Beckham (18 goli z rzutów wolnych).

17 - Only David Beckham (18) has scored more direct free-kick goals in the Premier League than James Ward-Prowse (17); each of Ward-Prowse's last eight direct free-kick goals have come away from home. Prowess. pic.twitter.com/V53Fte84qm — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2023

Oprócz punktów Chelsea najprawdopodobniej straciła na długo także swojego kapitana Cesara Azpilicuetę. W 74. minucie został on bardzo mocno kopnięty w głowę przez Sekou Marę, który próbował strzelać z przewrotki.

Azpilicueta przez kilka minut był opatrywany na murawie. W końcu, w kołnierzu usztywniającym, opuścił boisko na noszach.

Źródło: Getty Images Cesar Azpilicueta znokautowany przez Sekou Marę

Potknięcie Manchesteru City

Wpadkę na boisku Nottingham Forest zaliczyli piłkarze Manchesteru City. Goście od 41. minuty prowadzili po golu Bernardo Silvy, ale w samej końcówce dali się zaskoczyć.

W 84. minucie wyrównał Chris Wood i mecz zakończył się remisem. Remisem, który na pewno ucieszył kibiców Arsenalu. Kanonierzy wrócili na prowadzenie w tabeli i mają dwa punkty przewagi na The Citizens i jeden mecz rozegrany mniej.

Źródło: Getty Images Chris Wood strzelił gola na 1:1 w meczu z Manchesterem City

Wyniki sobotnich meczów Premier League:

Aston Villa - Arsenal 2:4

Brentford - Crystal Palace 1:1

Brighton - Fulham 0:1

Chelsea - Southampton 0:1

Everton - Leeds United 1:0

Nottingham Forest - Manchester City 1:1

Wolverhampton Wanderers - Bournemouth 0:1

Newcastle United - Liverpool o 18:30