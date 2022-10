Koszmar Chelsea. Dwa gole samobójcze i wstydliwa porażka z Brighton

Zobacz trening piłkarzy Chelsea do meczu z Milanem w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Cudowny gol De Bruyne'a na wagę zwycięstwa Manchesteru City Manchester City,... czytaj dalej » Patent na wielkie kluby ma w tym sezonie Leandro Trossard. Belgijski rozgrywający ustrzelił hat-tricka przeciwko Liverpoolowi (3:3), trafił również w przegranym 1:3 meczu z Manchesterem City. W sobotę znów znalazł drogę do bramki rywali, tym razem dokonał tego z Chelsea.

Brighton & Hove Albion podejmowało The Blues, a Trossard wynik spotkania otworzył już w 5. minucie, popisując się świetną techniką i sprytem. W sumie była to już jego siódma ligowa bramka w tych rozgrywkach.

Dwa samobóje

Gospodarze nie spoczęli na laurach i jeszcze w pierwszej połowie podwyższyli prowadzenie. Z pomocą Mewom przyszedł Ruben Loftus-Cheek, który pokonał własnego bramkarza.

Nie był to jednak koniec złych wiadomości dla Chelsea. Tuż przed przerwą The Blues po raz drugi wpakowali piłkę do własnej siatki! Tym razem po akcji Pervisa Estupinana Kepę zaskoczył Trevor Chalobah.

Goście nie zamierzali się jednak poddawać. Zaraz po wznowieniu gry w drugiej połowie zmniejszyli straty do rywala. Dokładnie z prawej strony dośrodkował Conor Gallagher, a z bliska trafił Kai Havertz.

Havertz mógł strzelić swojego drugiego w tym meczu gola w 87. minucie, ale spudłował.

Gości dobił w doliczonym czasie gry Pascal Gross.

Ostatecznie Chelsea przegrała na wyjeździe z aż Brighton 1:4.

Źródło: Getty Images Chelsea zawiodła na całej linii

Pościg Tottenhamu

Na sporą niespodziankę zanosiło się na Dean Court, gdzie beniaminek Bournemouth wygrywał już z Tottenhamem 2:0. Miejscowi prowadzenie objęli w 22. minucie, gdy Hugo Llorisa pokonał Kieffer Moore. Ten sam zawodnik podwyższył wynik tuż po przerwie.

Goście zdołali jednak wygrzebać się ze złej sytuacji. Tottenham złapał kontakt w 57. minucie za sprawą Ryana Sessegnona, a w 73. minucie do wyrównania doprowadził Ben Davies.

Źródło: Getty Images Ben Davies wyrównał stan meczu Bournemouth - Tottenham

Spurs grali do końca. Opłaciło się to w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Komplet punktów przyjezdnym zapewnił Rodrigo Bentancur.

Po dwóch porażkach z rzędu w lidze Tottenham zdołał wyszarpać zwycięstwo z Bournemouth.

Huśtawka The Villans

Po efektownej wygranej (4:0) w poprzedniej kolejce z Brentfordem kibice Aston Villi znów musieli przełknąć gorzką pigułkę. The Villans na wyjeździe polegli z Newcastle United. Sroki pewnie wygrały 4:0. Dwa gole strzelił Callum Wilson, a po jednym Joelinton i Miguel Almiron (przy obu tych trafieniach asystował Wilson).

69. minut w barwach Aston Villi rozegrał Matty Cash. Cały mecz na ławce rezerwowych gości przesiedział Jan Bednarek.

Wyniki sobotnich meczów Premier League:

Leicester City – Manchester City 0:1

Bournemouth – Tottenham 2:3

Brentford – Wolverhampton Wanderers 1:1

Brighton & Hove Albion – Chelsea 4:1

Crystal Palace – Southampton 1:0

Newcastle United – Aston Villa 4:0

Fulham – Everton o 18:30

Liverpool – Leeds United o 20:45