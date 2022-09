2,2 miliarda euro na piłkarzy. Anglicy poprawili swój rekord

Rekordowy transfer lata potwierdzony. Antony podpisał kontrakt z Manchesterem United Brazylijczyk... czytaj dalej » W zakończonym w czwartek okienku transferowym dwudziestu przedstawicieli angielskiej elity wydało na piłkarzy więcej niż ekstraklasa Niemiec, Hiszpanii i Włoch razem wzięte.

Londyński rozmach

Prym na Wyspach pod tym względem wiedzie Chelsea, która zakupiła m.in.: Francuza Wesleya Fofanę, Marca Cucurellę, Raheema Sterlinga i Gabończyka Pierre'a-Emericka Aubameyanga oraz wypożyczyła Szwajcara Denisa Zakarię z Juventusu.

Oficjalnie nie podano, jakie wydatki poniósł londyński klub, ale według portalu transfermarkt.de wyniosły one ok. 280 milionów euro. Według BBC, która nie zacytowała tej kwoty, żaden inny angielski klub nigdy nie zapłacił za nowych zawodników tak dużo.

Na kwotę 2,2 miliarda euro składają się m.in. transfery Brazylijczyka Antony'ego z Ajaksu do Manchesteru United, Urugwajczyka Darwina Nuneza z Benfiki do Liverpoolu (obaj za ok. 100 mln euro) czy Norwega Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund do Manchesteru City (ok. 75 mln euro).

Źródło: Getty Images Raheem Sterling gra w Chelsea

Pod względem liczby podpisanych kontraktów rekord Premier League ustanowił beniaminek - Nottingham Forest. Zespół, który powrócił do elity po 23-letniej przerwie, zakupił 21 nowych zawodników za ok. 173 mln euro. Poprzednio najlepszy pod tym względem był Crystal Palace - 17 piłkarzy latem 2013 roku.

Dla porównania FC Barcelona, do której latem za około 50 milionów euro trafił Robert Lewandowski, zdaniem transfermarkt.de wydała łącznie 153 miliony euro.

Kluby, które wydały najwięcej w Premier League:

1. Chelsea - 280 milionów euro

2. Manchester United - 238 milionów euro

3. Nottingham Forest - 173 miliony euro

4. Manchester City - 139,5 miliona euro

5. Newcastle - 136 milionów euro

6. Arsenal - 132 miliony euro