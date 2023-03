Ramadan wpłynie na mecze. Specjalne wskazówki dla sędziów

Trener obraził piłkarzy, zganił prezesa. Burza w Tottenhamie Przygoda Antonio... czytaj dalej » Sędziowie z Premier League, a także rozgrywek niższego szczebla z EFL Championship, zostali zachęceni, aby przez każdym spotkaniem spróbowali zidentyfikować piłkarzy, którzy mogą potrzebować przerw w trakcie gry w związku z Ramadanem. Pauzy będą wykorzystywane na przyjęcie płynów, żeli energetycznych lub suplementów.

Gwiazdy wyznające islam

W samej Premier League występuje kilkudziesięciu piłkarzy wyznających islam. Najbardziej znani z nich to Mohamed Salah z Liverpoolu, Riyad Mahrez z Manchesteru City i N'Golo Kante z Chelsea.

Podczas Ramadanu muzułmanie powstrzymują się od jedzenia, picia, palenia i współżycia seksualnego od wschodu do zachodu słońca. Nawet mały łyk wody lub kłębek dymu z papierosa wystarczy, aby unieważnić post. W nocy rodzina i przyjaciele zbierają się i ucztują w świątecznej atmosferze.

Ramadan, który jest dziewiątym miesiącem kalendarza muzułmańskiego, jest obchodzony przez muzułmanów na całym świecie jako miesiąc postu, modlitwy, refleksji i wspólnoty. W tym roku rozpoczyna się od środy wieczorem, 22 marca i potrwa do wieczora w piątek, 21 kwietnia.



BREAKING: Matches will PAUSE across Premier League in the holy period of Ramadan to allow muslim players to break fast.



Incredible step taken by @premierleaguepic.twitter.com/eECAscG2Aa — centredevils. (@centredevils) March 21, 2023





Przed dwoma laty, w trakcie ligowego starcia pomiędzy Leicester City i Crystal Palace sędzia Graham Scott zarządził przerwę. Gra w 35. minucie została zastopowana, aby Wesley Fofana i Cheikhou Kouyate mogli się nawodnić i zażyć odpowiednie suplementy.