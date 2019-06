Liverpool nie będzie oszczędzać. "Wszyscy wydają kasę, musimy robić tak samo"

Nicolas Pepe to obecnie najbardziej gorące naziwsko na giełdzie transferowej. 24-latek ma za sobą kapitalny sezon w barwach Lille. Teraz walczą o niego największe tuzy Europy. Podobno blisko jego zatrudnienia był Bayern, ale do gry włączył się Liverpool. Gdzie wyląduje Pepe?

Klopp był miesiąc temu bohaterem dokumentu w niemieckiej telewizji ZDF, w którym wypowiadał się na wiele tematów. Pytano go m.in. o słowa z 2016 roku, kiedy krytykował Manchester United, który wydał ogromne pieniądze na sprowadzenie Paula Pogby. Minęły jednak trzy lata i stanowisko niemieckiego szkoleniowca nieco się zmieniło.

- Kiedy jeszcze byłem w Niemczech, to Bayern był finansową studnią bez dna, coś jak sto milionów funtów. Obecnie rynek wygląda tak, że za tę kwotę dostaniesz środkowego obrońcę. Tak więc ta studnia bez dna umożliwi dziś sprowadzenie jednego piłkarza, a nie zaczęliśmy jeszcze rozmawiać o pensji - stwierdził Klopp.

Liverpool rzeczywiście zmienił strategię w ciągu trzech ostatnich lat. The Reds pobili kilka rekordów transferowych. Nie można powiedzieć, że nie były to strzały w dziesiątkę. Przede wszystkim chodzi o dwóch zawodników środkowego obrońcę Virgila van Dijka (najdroższy piłkarz w historii Liverpoolu) oraz bramkarza Alissona Beckera (drugi najdroższy bramkarz na świecie). Obaj mieli ogromny wpływ na znakomitą postawę drużyny w minionym sezonie.

- Rynek zmienił się bardziej, niż się spodziewałem, ale obstaję przy tym, co powiedziałem w 2016 roku. Być może zostałem źle zrozumiany, chodziło mi o to: jeśli dojdziemy do momentu, w którym w futbolu chodzić będzie tylko o pieniądze, to mnie już nie ma. I cały czas tak uważam - tłumaczył.

Trzeba działać jak wszyscy

Klopp dał do zrozumienia, że polityka transferowa pozostanie niezmienna. Liverpool w sezonie 2018/2019 uzbierał największą liczbę punktów w Premier League w historii klubu, a także wygrał Ligę Mistrzów. Niemiec i jego piłkarze spróbują ponownie wywalczyć mistrzowski tytuł, na co fani The Reds czekają już od blisko 30 lat.

- Liverpool to ambitny klub, więc jeśli nie będziemy wydawać tyle, ile inni wydają, to nie będziemy w stanie rywalizować. Wszyscy wydają kasę, więc my musimy robić tak samo - zastrzegł.

Nowy sezon w Anglii rozpoczyna się w piątek 9 sierpnia. Tego dnia Liverpool zagra na Anfield z beniaminkiem Norwich City.