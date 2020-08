Prawie miliard w błoto. Szalone zakupy Barcelony i wstyd w Lidze Mistrzów

Barcelona szykuje się do rewanżu z Napoli w Lidze Mistrzów

W 37. kolejce Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Osasuną. We wtorek piłkarze Blaugrany uczestniczyli w treningu przed niezwykle ważnym starciem ligowym, który może zadecydować o losie tytułu mistrzowskiego w sezonie 2019/2020.

Barcelona przygotowywała się do starcia z Osasuną

"Messi wyraził chęć natychmiastowego opuszczenia Barcelony" Ciąg dalszy... czytaj dalej » Winnego ostatnich niepowodzeń znaleziono. Padło na trenera. Quique Setien pracował od połowy stycznia. W tym czasie nie przekonał do siebie piłkarzy, którzy od początku darzyli go nieufnością. Barcelona zdążyła roztrwonić przewagę w lidze na rzecz Realu Madryt. Najgorsze dopiero miało nadejść – katastrofa w Lidze Mistrzów i niechlubne 2:8 z Bayernem.

Od piątku jest pewne, że głowa Setiena spadnie. Kogo jeszcze? Wydaje się, że Erica Abidala, dyrektora sportowego odpowiedzialnego za politykę transferową. A ta w ostatnim czasie nie była, delikatnie rzecz ujmując, najlepsza.

Dziennik "Marca" policzył, że przez ostatnie pięć sezonów (Abidal funkcję dyrektora pełni od lata 2018 r.) kataloński klub wydał na nowych piłkarzy 989 mln euro!

"Rekordowe wydatki, które nie pozwoliły wygrać niczego w Lidze Mistrzów. Odkąd Barcelona wygrała te rozgrywki piąty raz, w Berlinie w 2015 roku, kataloński zespół nie osiągnął nic, tylko gromadził kolejne rozczarowania w Europie. W sumie w tym czasie Barcelona zatrudniła 23 piłkarzy, z których tylko pięciu grało z Bayernem. Średnia wysokość jednego transferu to 43 mln euro" – pisze "Marca" i podaje, rok po roku, szczegółowe rozliczenia.

Tak wygląda podsumowanie polityki transferowej klubu z Katalonii:

Sezon 2015/2016: przychodzi dwóch piłkarzy za 62 miliony - Arda Turan (40 mln euro) i Aleix Vidal (22).

Sezon 2016/2017: sześciu nowych zawodników za 140 miliony - Andre Gomes (50 mln), Paco Alcacer (30), Samuel Umtiti (25), Lucas Digne (16), Jasper Cillesen (16) i Denis Suarez (3).

"Wydatki wzrosły do 140 mln euro, oczekiwanych wyników nie przyniosły" – konkluduje "Marca". To był początek europejskich katastrof FCB. W ćwierćfinale przejechał się po niej Juventus (3:0 i 0:0).

Sezon 2017/2018: pięciu piłkarzy za 389 milionów – Philippe Coutinho (160 milionów), Ousmane Dembele (145), Paulinho (40), Nelson Semedo (35) i Yerry Mina (9).

"Real Madryt drugi raz z rzędu wygrywa Ligę Mistrzów, rządzi także w Hiszpanii, do tego Neymar ucieka do PSG. To były ciosy dla Barcelony, która z desperacją weszła na transferowy rynek, aby zastąpić Brazylijczyka. Jego odejście zostawiło w kasie klubu 222 mln euro, ale zarząd wydał znacznie więcej – 389 mln euro!" – rozlicza "Marca".

Źródło: Getty Images Dembele w Barcelonie głównie odwiedza lekarzy

Tak się złożyło, że z tych pięciu zawodników tylko Semedo brał udział w katastrofie z Bayernem. Coutinho był po drugiej stronie barykady, bo do monachijczyków jest wypożyczony - w 15 minut strzelił Barcelonie dwa gole i miał asystę przy innym.

Zakupy nic nie dały. Katalończycy również nie poradzili sobie w ćwierćfinale, choć w pierwszym meczu pokonali Romę 4:1. W rewanżu przegrali 0:3 i odpadli. Niesamowita historia. Ale nie ostatnia.

Sezon 2018/2019: pięciu piłkarzy za 136 milionów - Malcom (42), Arthur (40), Clement Lenglet (35), Arturo Vidal (18) i Jean-Clair Todibo (1).

Pierwszego na Camp Nou już nie ma, drugi będzie grał w Juventusie, Todibo jest na wypożyczeniu w Schalke, a Lenglet i Vidal brali udział w niedawnym lizbońskim koszmarze.

Sezon 2019/2020:pięciu zawodników za 262 miliony – Antoine Griezmann (120), Frenkie De Jong (85), Neto (35), Pedri (5) i Martin Braithwaite (18).

Źródło: Getty Images Griezmann jest cieniem piłkarza znanego z gry w Atletico

Kolejne kosztowne wzmocnienia, ale niedługo były potrzebne następne, bo urazy dopadły Luisa Suareza i Dembele. Padło na Martina Braithwaite'a (18).

Sezon 2020/2021:już wydano 91 milionów – Miralem Pjanić (60) i Francisco Trincao (31).

Od poniedziałku trwa w klubie czas rozliczeń. Na ten dzień zwołano nadzwyczajne posiedzenie zarządu.