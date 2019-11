Ze stadionu do słownika. "Poznań" zasłynął w całej Anglii

Gytkjaer w formie. Lech w końcu zwyciężył Piłkarze Lecha... czytaj dalej » "Cambridge Dictionary" to wielki słownik języka angielskiego. Zawiera on ponad 140 tysięcy haseł. Pierwsze papierowe wydanie ukazało się w 1995 roku, ale opracowanie jest aktualizowane o zwroty pojawiające się w komunikacji powszechnej.

"Plecami do boiska"

Cztery lata później wystartowało internetowe wydanie leksykonu, do którego trafiło hasło "the Poznań".

To, jak można się dowiedzieć, "świętowanie przez kibiców piłkarskich zdobycia przez ich zespół bramki. Polega na odwróceniu się plecami do boiska, trzymaniu za barki oraz podskakiwaniu".

Źródło: dictionary.cambridge.org Krótkie wyjaśnienie, czym jest "the Poznań"

Nietypowy sposób zabawy kibiców zyskał popularność dzięki fanom poznańskiej drużyny podczas meczu Ligi Europy w sezonie 2010/2011. Lech co prawda przegrał wówczas 1:3 z Manchesterem City, ale spotkanie zapamiętano na Wyspach Brytyjskich ze względu na prezentację słynnego "Poznania" na widowni.



MATCH SHOT: City fans do the Poznan at Wembley!!! #chelseavcity#MCFCpic.twitter.com/YQScAN2GeJ — Manchester City (@ManCity) April 14, 2013

Poznań znany na całym świecie

Zachowanie to wyjątkowo przypadło do gustu kibicom The Citizens. Zainspirowani widokiem fanów z Wielkopolski niecały miesiąc po spotkaniu zaczęli również wykonywać słynne podskoki tyłem do boiska.

Do dziś dla miłośników obecnego mistrza Anglii to nieodłączny element każdego meczu.

- Więź, wspólnota, doświadczenie czegoś szczególnego - tak opisuje powody zachwytu nad choreografią na nieoficjalnej stronie internetowej jeden z sympatyków Manchesteru City.