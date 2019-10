Ronaldo robił, co mógł. 700. gola jeszcze nie strzelił

To miał być jego wieczór. Kapitanowi Portugalczyków przed meczem brakowało dwóch bramek, żeby dobić do granicy 700. Złamali ją nieliczni. W elitarnym gronie są Brazylijczyk Pele, jego rodak Romario, Węgier Ferenc Puskas, Niemiec Gerd Mueller i czesko-austriacki snajper Josef Bican.



Szampany muszą poczekać. Angielska maszyna zatrzymana Wreszcie... czytaj dalej » Okoliczności dla Ronaldo też były sprzyjające. Stadion Sportingu, klubu, w którym piłkarsko dorastał i słabiutki rywal. Gole w Lizbonie były zatem kwestią czasu. Zwłaszcza że gracz Juventusu Turyn we wrześniowych meczach eliminacji przeciwko Serbii (4:2) i Litwie (5:1) wbił ich aż pięć.

Przelobował bramkarza

Ale z Luksemburgiem trafił raz, choć w spektakularny sposób. Zabrał przeciwnikowi piłkę, pognał z nią w pole karne, a tam przelobował bramkarza gości. Była 65. minuta. Wcześniej, mimo kilku okazji, brakowało mu precyzji.



Dlatego nie Ronaldo, a Bernardo Silva w 16. minucie otworzył wynik spotkania.



Ronaldo robił, co mógł. Próbował i nogą, i głową. Nic nie chciało wpaść. Na 3:0 trafił w końcu Goncalo Guedes.



Mistrzowie Europy odnieśli trzecie kolejne zwycięstwo. Rozpędzili się dopiero po marcowych remisach z Ukrainą (0:0) i Serbią (1:1). Później ograli ekipę z Bałkanów (4:2) i Litwę (5:1). W tabeli zajmują drugie miejsce z 11 punktami. Pięć tracą do prowadzącej Ukrainy, która w piątek zwyciężyła z Litwą 2:0. Tylko kataklizm sprawi, że drużyna Andrija Szewczenki nie awansuje na Euro.

Źródło: PAP/EPA Cristiano Ronaldo ma już 94 bramki w kadrze

Mourinho podziwia

Właśnie z Ukrainą na jej terenie Ronaldo będzie miał okazję strzelić 700. gola (spotkanie w Kijowie w poniedziałek). A mecze o stawkę go napędzają. Z okazałego bilansu 94 bramek z reprezentacji tylko 17 pochodzi z niewiele znaczących sparingów.



- Wieku 34 lat on wciąż jest na topie. I wcale mnie to nie dziwi. Myśli tylko o wygraniu, biciu rekordów i zdobywaniu trofeów. Fenomen - zachwycał się nim rodak Jose Mourinho, były szef z Realu Madryt, cytowany przez dziennik "Marca".

Wyniki piątkowych meczów eliminacji Euro 2020:

grupa A

Czechy - Anglia 2:1

Czarnogóra - Bułgaria 0:0

grupa B

Portugalia - Luksemburg 3:0

Ukraina - Litwa 2:0

grupa H

Islandia - Francja 0:1

Turcja - Albania 1:0

Andora - Mołdawia 1:0