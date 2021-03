Męczarnie Portugalii. O zwycięstwie zdecydował gol samobójczy

Holandia pokonana. Turcja z przytupem rozpoczęła eliminacje Falstart Holandii... czytaj dalej » Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 spotkanie zostało rozegrane na stadionie Juventusu w Turynie.

Frustracja Ronaldo

Ten obiekt miał sprzyjać Cristiano Ronaldo, który jest największą gwiazdą mistrzów Włoch. W pierwszej połowie na twarzy kapitana reprezentacji Portugalii malowała się głównie frustracja. Pomimo kilku dogodnych okazji 36-latek nie potrafił skierować piłki do siatki.

To również zasługa znakomicie dysponowanego bramkarza rywali. Shakhban Magomedaliev bronił bardzo pewnie, choć w niektórych sytuacjach po prostu miał sporo szczęścia.

Pomylił się dopiero w 36. minucie. Po dośrodkowaniu w pole karne Magomedaliev odważnie wyszedł do piłki, próbując wypiąstkować ją poza pole karne. Pech chciał, że zrobił to dość nieudolnie i futbolówka odbiła się od Maksima Medvedeva, po czym wtoczyła się do bramki.

Źródło: Getty Images Pechowa interwencja bramkarza Azerbejdżanu

Błąd w komunikacji kosztował gości stratę gola. Portugalczycy nie mogli być jednak zadowoleni z pierwszej połowy. Szwankowała przede wszystkim skuteczność.

Obraz gry nie zmieniał się również po przerwie. Mistrzowie Europy próbowali przeróżnych sposobów, by podwyższyć wynik, ale bezskutecznie.

Źródło: Getty Images Portugalia wygrała z Azerbejdżanem

Mitrović bohaterem Serbów

W drugim meczu grupy A Serbia pokonała 3:2 Irlandię.

Do przerwy był remis 1:1. Alan Browne dał prowadzenie gościom, natomiast na pięć minut przed końcem pierwszej połowy trafił Dusan Vlahović.

W drugiej górą byli Serbowie. Z gola dwukrotnie cieszył się Aleksandar Mitrović. Najpierw 26-latek popisał się efektownym lobem, a kilka minut później wykorzystał znakomite dośrodkowanie Dusana Tadicia.

Irlandia odpowiedziała tylko raz. James Collins wykorzystał błąd obrońców i z zimną krwią pokonał bramkarza.

Mitrović został bohaterem Serbów

Po pierwszej serii gier Portugalia i Serbia mają komplet punktów i przewodzą w grupie A. W stawce jest jeszcze Luksemburg, który w tej kolejce pauzował.

Wyniki i program meczów pierwszych trzech kolejek eliminacji mistrzostw świata w strefie UEFA:



GRUPA A

środa, 24 marca

Serbia - Irlandia 3:2 (1:1)

Portugalia - Azerbejdżan 1:0 (1:0); mecz w Turynie



sobota, 27 marca

Serbia - Portugalia (Belgrad, 20.45)

Irlandia - Luksemburg (Dublin, 20.45)



wtorek, 30 marca

Azerbejdżan - Serbia (Baku, 18.00)

Luksemburg - Portugalia (Luksemburg, 20.45)



GRUPA D

środa, 24 marca

Finlandia - Bośnia i Hercegowina 2:2 (0:0)

Francja - Ukraina 1:1 (1:0)



niedziela, 28 marca

Kazachstan - Francja (Nur-Sułtan, 15.00)

Ukraina - Finlandia (Kijów, 20.45)



środa, 31 marca

Bośnia i Hercegowina - Francja (Sarajewo, 20.45)

Ukraina - Kazachstan (Kijów, 20.45)



GRUPA E

środa, 24 marca

Estonia - Czechy 2:6 (1:4); mecz w Lublinie

Belgia - Walia 3:1 (2:1)



sobota, 27 marca

Białoruś - Estonia (Mińsk, 18.00)

Czechy - Belgia (Praga, 20.45)



wtorek, 30 marca

Walia - Czechy (Cardiff, 20.45)

Belgia - Białoruś (Leuven, 20.45)



GRUPA G

środa, 24 marca

Turcja - Holandia 4:2 (2:0)

Gibraltar - Norwegia 0:3 (0:2)

Łotwa - Czarnogóra 1:2 (1:1)



sobota, 27 marca

Czarnogóra - Gibraltar (Podgorica, 15.00)

Holandia - Łotwa (Amsterdam, 18.00)

Norwegia - Turcja (Malaga, 18.00)



wtorek, 30 marca

Gibraltar - Holandia (Gibraltar, 20.45)

Czarnogóra - Norwegia (Podgorica, 20.45)

Turcja - Łotwa (Stambuł, 20.45)



GRUPA H

środa, 24 marca

Malta - Rosja 1:3 (0:2)

Cypr - Słowacja 0:0

Słowenia - Chorwacja 1:0 (1:0)



sobota, 27 marca

Rosja - Słowenia (Soczi, 15.00)

Chorwacja - Cypr (Rijeka, 18.00)

Słowacja - Malta (Trnawa, 20.45)



wtorek, 30 marca

Cypr - Słowenia (Nikozja, 18.00)

Słowacja - Rosja (Trnawa, 20.45)

Chorwacja - Malta (Rijeka, 20.45)



GRUPA B

czwartek, 25 marca

Szwecja - Gruzja (Sztokholm, 20.45)

Hiszpania - Grecja (Granada, 20.45)



niedziela, 28 marca

Gruzja - Hiszpania (Tbilisi, 18.00)

Kosowo - Szwecja (Prisztina, 20.45)



środa, 31 marca

Grecja - Gruzja (Saloniki, 20.45)

Hiszpania - Kosowo (Sewilla, 20.45)



GRUPA C

czwartek, 25 marca

Bułgaria - Szwajcaria (Sofia, 18.00)

Włochy - Irlandia Płn. (Parma, 20.45)



niedziela, 28 marca

Bułgaria - Włochy (Sofia, 20.45)

Szwajcaria - Litwa (St. Gallen, 20.45)



środa, 31 marca

Litwa - Włochy (Wilno, 20.45)

Irlandia Płn. - Bułgaria (Belfast, 20.45)



GRUPA F

czwartek, 25 marca

Izrael - Dania (Tel Awiw, 18.00)

Mołdawia - Wyspy Owcze (Kiszyniów, 20.45)

Szkocja - Austria (Glasgow, 20.45)



niedziela, 28 marca

Dania - Mołdawia (Herning, 18.00)

Izrael - Szkocja (Tel Awiw, 20.45)

Austria - Wyspy Owcze (Wiedeń, 20.45)



środa, 31 marca

Mołdawia - Izrael (Kiszyniów, 20.45)

Szkocja - Wyspy Owcze (Glasgow, 20.45)

Austria - Dania (Wiedeń, 20.45)



GRUPA I

czwartek, 25 marca

Andora - Albania (Andorra la Vella, 20.45)

Węgry - Polska (Budapeszt, 20.45)

Anglia - San Marino (Londyn, 20.45)



niedziela, 28 marca

Albania - Anglia (Tirana, 18.00)

San Marino - Węgry (Serravalle, 20.45)

Polska - Andora (Warszawa, 20.45)



środa, 31 marca

San Marino - Albania (Serravalle, 20.45)

Andora - Węgry (Andorra la Vella, 20.45)

Anglia - Polska (Londyn, 20.45)



GRUPA J

czwartek, 25 marca

Liechtenstein - Armenia (Vaduz, 20.45)

Rumunia - Macedonia Płn. (Bukareszt, 20.45)

Niemcy - Islandia (Duisburg, 20.45)



niedziela, 28 marca

Armenia - Islandia (Erywań, 18.00)

Macedonia Płn. - Liechtenstein (Skopje, 20.45)

Rumunia - Niemcy (Bukareszt, 20.45)



środa, 31 marca

Armenia - Rumunia (Erywań, 18.00)

Liechtenstein - Islandia (Vaduz, 20.45)

Niemcy - Macedonia Płn. (Duisburg, 20.45)