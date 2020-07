Niezgoda pokonał Tytonia. Portland Timbers w ćwierćfinale

Obrońca San Jose Earthquakes Tommy Thompson zbił z tropu koszykarzy Harlem Globetrotters. 24-latek popisał się nieprawdopodobnym wbiciem piłki do kosza. To warto zobaczyć.

W czwartek duża grupa klubów MLS wróciła do treningów. Zajęcia odbyły się m.in. w zespołach New York City FC czy Houston Dynamo. Major League Soccer jest zawieszona od marca z powodu epidemii koronawirusa.

Niezgoda wszedł na boisko z ławki rezerwowych w 64. minucie, a już w 67. dał prowadzenie zespołowi z Portland, wykorzystując podanie Argentyńczyka Sebastiana Blanco z lewego skrzydła. Tytoń robił, co mógł, ale nie zdołał zatrzymać rodaka. Dla Niezgody było to drugie trafienie w nowych barwach, a 16. w sezonie, licząc gole jesienią strzelane dla Legii.



Kolejne dobre wieści zza wielkiej wody



Jarek Niezgoda z golem i wykorzystanym, decydującym rzutem karnym w serii jedenastek https://t.co/YJLVE19JkQ — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 29, 2020

Wiadomość od bohatera

Drużyna byłego snajpera warszawskiej ekipy nie utrzymała jednak prowadzenia. Niespełna kwadrans później z rzutu karnego wyrównał Holender Juergen Locadia. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1 i konieczny był konkurs "jedenastek".



W nim gracze z Cincinnati zawiedli, a konkretnie Locadia i Kostarykanin Kendall Waston. Timbers nie pomylili się ani razu w czterech próbach - tę przesądzającą o zwycięstwie 4-2 wykorzystał Niezgoda. Po meczu 25-latek podziękował kibicom za wsparcie w specjalnym nagraniu opublikowanym na Twitterze klubu z Portland.



Jarek with a few words, and all eyes on NYCFC on Saturday. #RCTIDpic.twitter.com/QIgZ4vhu8V — Portland Timbers (@TimbersFC) July 29, 2020





Zespół Polaka awansował do ćwierćfinału turnieju "MLS is Back", mającego wyłonić mistrza ligi. W nim w sobotę zmierzy się z New York City FC.