Porozumienie w Wiśle Kraków. "Pozyskaliśmy czas na ratowanie miejsca w ekstraklasie"

11.09 | Była prezes Wisły Kraków Marzena S. została zatrzymana we wtorek przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Razem z nią zatrzymano też Annę M.-Z., żonę gangstera, który do ubiegłego roku kontrolował krakowski klub, Tadeusza C., byłego prezesa Wisły, a w czasach, gdy prezesem była Marzena S. członka rady nadzorczej oraz byłego wiceprezesa Roberta S. Zatrzymanie potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Jak ustalił portal tvn24.pl, chodzi o wyprowadzenie z Wisły Kraków co najmniej kilkuset tysięcy złotych.

W styczniu 2019 roku Błaszczykowski, Jażdżyński i Królewski udzielili tonącej w długach i zawieszonej na grę w ekstraklasie Wiśle SA pożyczki w wysokości czterech milionów złotych. W zamian przejęli od Towarzystwa Sportowego Wisła prawo do kierowania piłkarską spółką. W umowie pożyczkowej zawarto postanowienie, że TS Wisła ma 12 miesięcy na spłatę długu, a jeśli tego nie zrobi przed 31 grudnia 2019, wówczas akcje piłkarskiej Wisły może przejąć trio pożyczkodawców.

"Nie ma ryzyka upadku spółki"

Jesienią Błaszczykowski, Jażdżyński i Królewski przedstawili władzom TS Wisła warunki, na jakich mogliby zostać już pełnoprawnymi właścicielami Wisły SA.

Chcieli przejąć od Towarzystwa Sportowego Akademię Piłkarską, uzyskać 50 procent udziałów w nazwie i herbie klubu oraz przejąć kontrolę nad nieściągalnym długiem - 40 mln zł, jaki pozostał w momencie przejmowania piłkarskiej Wisły od poprzedniego właściciela - Tele-Foniki SA. Ponadto domagano się uregulowania spraw związanych z handlem pamiątkami. Podczas negocjacji tylko w tej pierwszej sprawie udało się osiągnąć porozumienie.

Jażdżyński w opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych oświadczeniu podkreślił, że negocjacje zakończyły się niepowodzeniem, gdyż od władz Towarzystwa Sportowego nie otrzymano żadnej nowej, formalnej i wiążącej odpowiedzi na kompromisowe propozycje.



"Brak kontroli nad długiem historycznym i brak uregulowania kwestii nazwy Wisła Kraków rodzą zbyt duże ryzyka biznesowe uniemożliwiające znalezienie poważnych partnerów biznesowych dla spółki" - podkreślił Jażdżyński w oświadczeniu, dodając, że w tej sytuacji on oraz Błaszczykowski i Królewski nie mogą zdecydować się na zakup i przejęcie pełnej odpowiedzialności za losy piłkarskiej spółki.



Jednoczenie podkreślono, że tercet zarządzający spółką w trosce o przyszłość piłkarskiej drużyny wystosował do władz Towarzystwa Sportowego nową ofertę.



"Jesteśmy gotowi przedłużyć stan obecny, w tym pożyczkę finansową i nasze zaangażowanie, o kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem utrzymania wszystkich pozostałych umów, jakie nas wiążą w tym zakresie. Traktujemy tę propozycję jako wyjście awaryjne na wypadek, gdyby zarząd Stowarzyszenia nie dysponował środkami na dalsze prowadzenie spółki i drużyny piłki nożnej w Ekstraklasie" - zapewnił Jażdżyński, dodając, że "nie ma ryzyka upadku spółki ze względu na nasze nagłe wycofanie się".





Przesyłam przed Sylwestrem krótką informację dla uspokojenia nastrojów wszystkich, którym na sercu leży dobro @WislaKrakowSA. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020! Oby był lepszy i spokojniejszy od mijającego! pic.twitter.com/CF2kG8jnxD — Tomasz Jażdżyński (@jazdzynski) December 31, 2019

"Pozyskaliśmy czas na ratowanie"

Władze TS Wisła otrzymały list z taką ofertą w poniedziałek, a we wtorek dokonano czynności formalnych, które przedłużyły czas zarządzania Wisłą SA przez tercet pożyczkodawców do 31 grudnia 2020 roku, o czym poinformował na Twitterze prezes TS Wisła Rafał Wisłocki.