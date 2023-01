Sensacje we Włoszech. Szczęsny się nie popisał

Przygotowania Chelsea do meczu z Milanem w 4. kolejce Ligi...

Zobacz przygotowania Juventusu do spotkania z Maccabi Hajfa w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Przygotowania Juventusu do meczu z Benficą w 5. kolejce Ligi Mistrzów

Połowa sezonu do końca, a Mourinho już gratuluje Napoli mistrzostwa W niedzielny... czytaj dalej » Wszystko wskazuje na to, że AC Milan wypisał się z walki o mistrzostwo Włoch. Zespół Stefano Piolego przegrał na San Siro ze znajdującym się blisko strefy spadkowej Sassuolo do pierwszego Napoli tracił już 12 punktów przed wieczornym meczem tego zespołu z Romą.

W pierwszej połowie mediolańczycy stracili trzy gole i byli w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem Olivera Giroud. Po 79. minutach i bramce Matheusa Henrique przegrywali już 1:5. Rozmiary porażki zmniejszył Divock Origi.

To pierwszy przypadek od 1997 roku i przegranej 1:6 z Juventusem, gdy Milan stracił u siebie w meczu Serie A przynajmniej pięć goli.

Źródło: Getty Images Piłkarze Milanu załamani po porażce z Sassuolo

Bolesna porażka Juventusu

Na tym nie koniec niespodzianek. Juventus przegrał z Monzą 0:2 i mocno oddalił się od europejskich pucharów. Klub z Turynu, który niedawno został ukarany odjęciem 15 punktów w związku z fałszowaniem sprawozdań finansowych, zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli.

Przy drugim straconym golu lepiej mógł się zachować Wojciech Szczęsny, który za późno wyszedł z pola bramkowego i został ograny przez Dany'ego Motę.



ALEŻ ONI SIĘ ZABAWILI!



Najpierw fenomenalny rajd Carlosa Augusto, a później kapitalne zachowanie Dany'ego Moty w polu karnym! Co za mecz piłkarzy AC Monzy!





Co ciekawe Monza jest pierwszym od 1930 roku klubem w Serie A, który zdołał wygrać dwa pierwsze mecze z Juventusem. Poprzednio dokonał tego Inter.

Wyniki niedzielnych spotkań 20. kolejki Serie A



AC Milan - Sassuolo 2:5

Juventus - Monza 0:2

Lazio - Fiorentina (godz. 18.00)

Napoli - AS Roma (godz. 20.45)