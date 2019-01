Katastrofa Realu. Baskowie zdobyli Madryt

Na Santiago Bernabeu zespół z Kraju Basków zawitał z serią czterech porażek z rzędu. Choć Królewscy w tym sezonie nie zachwycają, to i tak w ich drużynie należało rozpatrywać mocnego faworyta do zwycięstwa.

Trener gospodarzy Santiago Solari pierwszy raz w lidze w wyjściowym składzie postawił na 18-letniego Viniciusa Juniora. Brazylijczyk został trzecim piłkarzem urodzonym w 2000 roku, który pojawił się w wyjściowym składzie jednej z drużyn w Primera Division. Wcześniej dokonali tego Ferran Torres z Valencii i Mujaid Sadick z Deportivo La Coruna.

Baskowie zaskoczyli Królewskich

Spotkanie w Madrycie rozpoczęło się fatalnie dla gospodarzy. Sędzia podyktował rzut karny dla Realu Sociedad. Bardzo nierozważnie zachował się Casemiro, który wyciął Mikela Merino. Thibauta Courtoisa pewnym strzałem pokonał Willian Jose. Była trzecia minuta meczu. I był to jedyny strzał gości w pierwszej połowie.

Madrytczycy przeważali, ale gdy już dochodzili do klarownych sytuacji, to pudłowali. Królewscy bardzo szybko mogli doprowadzić do wyrównania, jednak w 10. minucie przestrzelił Karim Benzema. W ostatniej akcji przed przerwą w słupek trafił Lucas Vazquez. Dośrodkowywał z prawej strony i niewiele brakowało, by przypadkiem zaskoczył bramkarza gości.

Gospodarze w osłabieniu

Po przerwie ataki gości stały się groźniejsze. Najwięcej chęci do gry wykazywał Vinicius. To on strzelał z przewrotki w 48. minucie. Wtedy dobrze ustawiony był Geronimo Rulli. Chwilę później młody Brazylijczyk technicznie strzelał z okolic linii pola karnego, ale minimalnie się pomylił.

W 61. minucie sytuacja Realu Madryt jeszcze się pogorszyła. Drugą żółtą kartkę obejrzał Lucas Vazquez.

Gorszy dzień sędziego

Królewscy grali w osłabieniu, powinni mieć rzut karny, ale pomylił się sędzia. Vinicius upadł w polu karnym po starciu z Rullim. Arbiter nie przerwał gry, ale powtórka pokazała, że bramkarz gości ewidentnie zahaczył rywala.

Piłkarze Solariego dążyli do wyrównania, ale w 83. minucie dali się zaskoczyć po raz drugi. Courtoisa strzałem głową pokonał Ruben Pardo. W tej sytuacji nie popisała się defensywa Królewskich.

Real Madryt przegrał 0:2. To szósta porażka Królewskich w sezonie.

MECZE 18. KOLEJKI:

Levante - Girona 2:2

Espanyol - Leganes 1:0

Real Valladolid - Rayo Vallecano 0:1

Alaves - Valencia - 2:1

Huesca - Betis 2:1

Eibar - Villarreal 0:0

Sevilla - Atletico Madryt 1:1

Real Madryt - Real Sociedad 0:2

Getafe - Barcelona -:-

poniedziałek

Celta Vigo - Athletic Bilbao