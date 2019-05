Awans do Ligi Mistrzów wywalczyli przed telewizorami. Wszystko przez porażkę Arsenalu

Chelsea w czwartek zagra rewanżowy półfinał Ligi Europy z Eintrachtem. Oto urywki z treningu The Blues.

22.05 | Nerwowo w obozie Chelsea przed środowym finałem Ligi Europy w Baku. Do końca treningu nie dotrwał trener Maurizio Sarri. Chwilę wcześniej doszło do kłótni dwóch jego piłkarzy. Londyńczycy meczem z Arsenalem ratują nieudany sezon.

W czwartek Arsenal rozpocznie walkę o finał Ligi Europy. Rywalem Kanonierów będzie Valencia. - To świetna drużyna ze wspaniałą historią i dużym doświadczeniem. W półfinale oceniam szansę 50/50 - powiedział menedżer Arsenalu Unai Emery. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 2 maja, rewanż tydzień później. W drugiej parze zmierzą się Eintracht Frankfurt z Chelsea.

"Takie mecze mają miejsce niebywale rzadko, więc to bardzo bolesne, że nie zagram". Sportowcy zwykle mówią tak, gdy muszą pauzować z powodu kontuzji. Ale niestety tu chodzi o coś innego. W finale Ligi Europy zespół Arsenalu zagra bez swojej gwiazdy, Henricha Mchitarjana, który jest Ormianinem. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Trofeum to jedno, ale dla Arsenalu zwycięstwo było równie ważne w kontekście awansu do Champions League. Tego londyńczykom nie udało się uzyskać poprzez występy w Premier League, gdzie zajęli dopiero piąte miejsce. Ostatnią szansą była wygrana w LE.

Chelsea z kolei miała komfort. W angielskiej ekstraklasie zajęła trzecie miejsce (bezpośredni awans do LM) i w Baku mogła zagrać bez dodatkowej presji.

Radość w Lyonie i Stambule

Grad goli w finale Ligi Europy. Chelsea zmiotła Arsenal Chelsea zwycięzcą... czytaj dalej » Środowy mecz z największym zainteresowaniem oglądano zatem w Lyonie. Dlaczego akurat tam? Odpowiedzi należało szukać w przepisach Ligi Mistrzów. Dokładnie w punkcie 3.04b.

"Wolne miejsce w Lidze Mistrzów, które przypadłoby zwycięzcom Ligi Europy, zajmie trzecia drużyna piątej najsilniejszej ligi w rankingu UEFA" - czytamy. Obecnie jest to Ligue 1, a miejsce na najniższym stopniu podium zajął Lyon.

Francuzi udział w fazie grupowej Champions League zapewnili sobie, wygodnie siedząc w fotelach przed telewizorami, a to powoduje jeszcze jedną zmianę. Miejsce tej ekipy w czwartej rundzie eliminacji zajmie wicemistrz Turcji Basaksehir Stambuł (pierwotnie miał grać od trzeciej rundy).

A Arsenal? Dla Kanonierów to koniec marzeń. Jedyną szansą wydaje się wykluczenie z Ligi Mistrzów Manchesteru City za złamanie finansowego Fair Play. Jednak, nawet gdyby UEFA zdecydowała się na ukaranie Obywateli, to kara weszła by w życie najpewniej od sezonu 2020/2021.