Kadra niemal w komplecie. "Żadnych sygnałów o problemach zdrowotnych"

9.10 | - Różnice między Nawałką i Brzęczkiem? Organizacja gry. Trener Brzęczek chce grać inaczej pod względem taktycznym. Jest konkretny, od razu tłumaczy jaki błąd został popełniony. Nowy selekcjoner żyje pracą, cały czas podpowiada. Kolejne mecze będą go i nas weryfikować - powiedział w rozmowie z TVN24 Kamil Grosicki, pomocnik reprezentacji Polski.

Brzęczek: to wyrównana grupa

Przylot Kądziora z Zagrzebia planowany był o godz. 13.40. Pozostali musieli się stawić na obiedzie o godz. 13. Już w niedzielę w warszawskim hotelu było 17 zawodników.



- Póki co nie mamy żadnych sygnałów o problemach zdrowotnych, ale czekamy na oficjalne informacje od wszystkich zawodników. Mamy tylko sygnały o sprawach przeciążeniowych, ale to normalne po meczach ligowych - powiedział rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

O 16.00 trening

Austriacy mają problem. Z Polską mocno osłabieni Początek... czytaj dalej » O godzinie 16.00 na boisku KS ZWAR rozpocznie się pierwszy na tym zgrupowaniu trening, który będzie miał charakter rozruchu.



- Rano oglądaliśmy boisko i jest ono nieco grząskie. Póki co nie wiemy ilu zawodników weźmie udział w tych zajęciach. Prawdopodobnie w hotelu pozostaną ci piłkarze, którzy rozgrywali swoje mecze ligowe w niedzielę. Wiele będzie zależało od opinii lekarza - dodał Kwiatkowski.



Wciąż dostępne w sprzedaży są bilety na niedzielny mecz z Łotwą w Warszawie.



- Do tej pory sprzedano około 40 tysięcy biletów i wciąż można je kupować. Do tego nie potrzeba karty kibica i każdy może dokonać zakupu za pośrednictwem portalu Łączy nas piłka - zakończył Kwiatkowski.

Na początek Austria

We wtorek reprezentacja Polski w komplecie ma trenować na stadionie Polonii Warszawa. Natomiast w środę o 11.15 zaplanowany jest wylot do Wiednia, gdzie dzień później biało-czerwoni zagrają z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.



Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, a w piątek trening na boisku KS ZWAR. W sobotę na PGE Narodowym odbędą się konferencje reprezentacji Polski i Łotwy, a dzień później rozegrany zostanie mecz pomiędzy obydwoma drużynami.

Kadra Polski na mecze z Austrią i Łotwą:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Robert Gumny (Lech Poznań), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Marcin Kamiński (Fortuna Duesseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Michał Pazdan (SK Ankaragucu), Arkadiusz Reca (Atalanta Bergamo);

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (Wisła Kraków), Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Dinamo Zagrzeb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiw Moskwa), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Damian Szymański (Achmat Grozny), Piotr Zieliński (Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze);

Napastnicy: Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan).