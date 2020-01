Odcięty nos, odpiłowane nogi. Pomnik Ibrahimovicia przewrócony i usunięty

Ibrahimović wypowiedział się na temat Piątka. "W Milanie presja jest ogromna" Zlatan... czytaj dalej » Na początku października doszło do odsłonięcia rzeźby. Podczas prezentacji obecny był sam Ibrahimović oraz licznie zgromadzeni kibice Malmoe FF, którego jest wychowankiem. Jednak fani klubu z południowej Szwecji szybko zapomnieli o tym, że "Ibracadabra" przez lata był ich idolem. Wystarczyło jedno zdarzenie.

Trzymetrowe ogrodzenie nie pomogło

27 listopada Ibrahimović poinformował, że nabył 25 procent akcji innego szwedzkiego klubu – Hammarby IF. To w zupełności wystarczyło, by najbardziej zagorzali kibice Malmoe do reszty go znienawidzili. Swoją złość postanowili wyładować na pomniku. Najpierw nałożyli na niego deskę klozetową, kilka dni później oblali farbą, a w końcu odcięli nos. Doszło również do próby podpalenia.

Jeśli ktoś sądził, że na tym koniec, to był w błędzie. W nocy z soboty na niedzielę najpierw przepiłowano nogi, a później przewrócono rzeźbę Zlatana. Na głowę założono koszulkę z herbem Szwecji. Natomiast sprayem napisano na ziemi "zabierzcie to". Na nic się zdało trzymetrowe ogrodzenie, które w ubiegłym miesiącu postawiła policja.

Oct 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium



Nov 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby



Nov 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue



Dec 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again



Jan 5: pic.twitter.com/6tRiWz8nT7 — B/R Football (@brfootball) January 5, 2020

- Rozumiem, że kibice w Malmoe są rozczarowani, ale dopuszczenie się takiego wandalizmu to przekroczenie wszelkich granic – powiedział sekretarz generalny Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej Hakan Sjostrand.

Wróci na swoje miejsce

Rzeźba została usunięta. Ma zostać naprawiona. Według informacji stacji BBC, osoba z departamentu sportu i rekreacji miasta Malmoe zakomunikowała, że "Zlatan wróci na swoje miejsce".

Już jakiś czas temu wiceprzewodniczący oficjalnego związku kibiców Malmoe dał do zrozumienia, że pomnik powinien zostać przeniesiony do innego miasta. - Najlepszym rozwiązaniem będzie usunięcie go i postawienie gdzie indziej, może w Sztokholmie lub innym mieście - powiedział wówczas Kaveh Hosseinpour.

Źródło: Getty Images Wandale zniszczyli pomnik Zlatana Ibrahimovica

Tymczasem Ibrahimović czeka na rozpoczęcie kolejnej przygody w barwach AC Milan. Kilka dni temu Szwed oficjalne powrócił do mediolańskiego klubu. Do drugiego debiutu w ekipie Rossonerich powinno dojść w poniedziałkowym spotkaniu Serie A przeciwko Sampdorii.