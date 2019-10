"Jestem żywym królem tego kraju". Zlatan odsłonił swój pomnik

Zlatan Ibrahimovic przywitał się z Los Angeles w możliwie najlepszy sposób. Napastnik popisał się cudownym wolejem z dalszej odległości. Piłka z ogromną prędkością przeleciała nad bramkarzem i wpadła do siatki. Szwed wyprowadził swój zespół na remis 3:3 z Los Angeles FC. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy Zlatan Ibrahimović wchodził na boisko, LA Galaxy przegrywało z Los Angeles FC 2:3. Najpierw boskim uderzeniem wyrównał stan meczu, a w doliczonym czasie gry szwedzki napastnik wygrał pojedynek z obrońcą i głową wepchnął piłkę do siatki. Już w swoim debiucie Zlatan został superbohaterem LA Galaxy, które wygrało 4:3. Cały sezon MLS na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

9.10 | - Szwecja ma wiele pomników byłych królów, lecz nie obecnego, więc w ten sposób dla turystów ją odwiedzających to ja jestem żywym królem tego kraju - powiedział w swoim stylu Zlatan Ibrahimović. Przed stadionem Malmoe FF, macierzystego klubu byłego kapitana reprezentacji Szwecji, odsłonięty został jego pomnik.

Ibrahimović przyleciał we wtorek bezpośrednim lotem z Houston, gdzie jeszcze kilka dni wcześniej rozegrał mecz z miejscowym Dynamo (2:4), do Kopenhagi. Stąd mostem nad cieśniną Oeresund przyjechał limuzyną do Malmoe.

- Szwecja ma wiele pomników byłych królów, lecz nie obecnego, więc w ten sposób dla turystów ją odwiedzających to ja jestem żywym królem tego kraju. Gdziekolwiek jestem na świecie, reprezentuję dumnie Szwecję, która jest moim krajem. Lokalizacja tej rzeźby nie mogła być inna niż w mieście, w którym się urodziłem - powiedział Ibrahimović podczas konferencji prasowej. Pomnikowa postać. Szwecja uhonoruje Ibrahimovicia Zlatan... czytaj dalej »

"Zjadłem Szwecję na śniadanie, Europę na lunch"

Dodał, że dzieło symbolizuje jego apetyt na sukces i drogę do jego osiągnięcia. - Zjadłem Szwecję na śniadanie, Europę na lunch, a świat zostawiłem sobie na kolację. Na razie nie zamierzam kończyć kariery i będę grał tak długo, jak będę w stanie robić to na najwyższym poziomie - podkreślił.

- Ibrahimović jest absolutnym fenomenem szwedzkiego futbolu, rozpoznawalnym na całym świecie. W Malmoe, gdzie się urodził, rozpoczęła się jego wielka kariera i teraz powrócił do domu, na razie w formie pomnika - powiedział sekretarz generalny szwedzkiej federacji piłkarskiej Hakan Sjoestrand.

Wykonana z brązu rzeźba została pozłocona i mierzy 2,7 metra, a razem z podstawą z czerwonego granitu - 3,5 metra. Całość waży osiem ton. Początkowo miała w 2017 roku stanąć przed stadionem narodowym Friends Arena w Sztokholmie, co ogłosiła szwedzka federacja piłkarska (SvFF) wiosną 2015 roku, zlecając jej wykonanie artyście Peterowi Lundemu.

Źródło: EPA/Johan Nilsson Pomnik Zlalata waży osiem ton

Okazało się jednak, że rzeźba jest zbyt ciężka i nie nadaje do ustawienia we wspomnianym miejscu ze względu na podziemny garaż pod stadionem. Według policji przeszkadzałaby też w przypadku ewakuacji stadionu. W końcu utknęła w magazynach SvFF i dopiero we wrześniu władze Malmoe wydały pozytywną decyzję o ustawieniu jej przed stadionem klubu, w którym Ibrahimović rozpoczynał swoją karierę.

Do chwili odsłonięcia pomnika piłkarz go nie widział. Pozował tylko trzy razy w atelier artysty w Saltsjoebaden pod Sztokholmem. - Był niespotykanie miły, otwarty na wszystkie moje sugestie i tak cierpliwy, że tak współpracującego modela nie miałem nigdy w całej karierze. Końcowej wersji nie widział, lecz podobał mu się model w gipsie - powiedział Lunde.

Źródło: EPA/Johan Nilsson Zlatan wrócił do Malmoe

- Ibrahimović to wielki syn naszego miasta, cieszymy się, że jego pomnik będzie stał tu, a nie gdzie indziej. Jego odsłonięcie było wielkim wydarzeniem dla całego miasta - zauważyła radna Malmoe Frida Trollmyr, która podpisała decyzję o lokalizacji.

Bogata kariera

Urodzony w Malmoe 38-letni dzisiaj Ibrahimović zadebiutował w rozgrywkach najwyższej szwedzkiej ligi, Allsvenskan, w Malmoe FF w 1999 roku. W 2001 roku został sprzedany do Ajaksu Amsterdam, a później grał w takich klubach, jak Juventus, Inter, FC Barcelona, Paris Saint-Germain.

W latach 2001-2016 rozegrał w reprezentacji Szwecji 116 meczów, w których strzelił 62 bramki. Zrezygnował definitywnie z gry drużynie narodowej po mistrzostwach Europy w 2016 roku.