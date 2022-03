Miliony popłyną do PZPN za awans na mundial

Droga polskich piłkarzy na katarski mundial wiodła przez mecze barażowe po tym, jak w swojej grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce za Anglią. Zaplanowany półfinał z Rosją nie odbył się z powodu militarnego ataku tego kraju na Ukrainę. Finał ze Szwecją, rozegrany we wtorek w Chorzowie, Biało-Czerwoni wygrali 2:0.

W ostatnich latach Robert Lewandowski i spółka regularnie jeżdżą na wielkie imprezy. To czwarty kolejny ich awans. Każdy - oprócz sukcesu sportowego - oznacza też spory zastrzyk gotówki dla federacji.

Ile PZPN zarobi za awans na mundial?

Gwiazdor ukraińskiej kadry po awansie Polaków. "Gratulacje, bracia!!!" Rusłan... czytaj dalej » - Od FIFA otrzymamy 10 milionów dolarów plus dwa na przygotowania do turnieju - mówi eurosport.pl Wachowski.

12 milionów dolarów to 51,5 mln zł. Potężny zastrzyk finansowy.

- Finanse to jedno, ale druga rzecz, najważniejsza, to sam awans sportowy. Zastrzyk finansowy oczywiście jest duży, ale trzeba pamiętać, że należy opłacić zgrupowania przed turniejem i w jego trakcie. Do tego dochodzą koszty logistyczne, które przy tak dużej imprezie są zawsze znaczne. No i premie dla zawodników i sztabu szkoleniowego - dodaje.

O tych ostatnich mówić nie chce. Wiadomo, że piłkarze uzgodnili ze związkiem konkretny bonus za sam awans, a nie za poszczególne mecze. Nieoficjalnie do podziału - w zależności, kto i ile grał w eliminacjach - będą mieć około 10 milionów złotych. System ten obowiązywał przy okazji poprzednich sukcesów reprezentacji.

PZPN - oprócz premii od FIFA - może liczyć na dodatkowe profity od swoich sponsorów. Umowy są poufne, dlatego Wachowski ich nie ujawnia. - Budżet związku to jest 300 milionów złotych rocznie. Wszystkie premie nie sprawią, że będziemy mogli spokojnie funkcjonować przez wiele lat. Na pewno po awansie do wielkiej imprezy klimat wokół futbolu jest inny i czerpiemy z tego zarówno my, jak i nasi partnerzy. I to jest kluczowa wartość - podsumowuje Wachowski.

Polacy poznają grupowych rywali w Katarze w piątek. Mistrzostwa świata rozpoczną się 21 listopada i potrwają do 18 grudnia.

Polska - Szwecja 2:0 (0:0)

Bramki: Lewandowski (49' - rzut karny), Zieliński (73')

Polska: Wojciech Szczęsny - Krystian Bielik, Kamil Glik, Jan Bednarek - Matty Cash, Jakub Moder, Jacek Góralski(46' Grzegorz Krychowiak), Piotr Zieliński (89' Adam Buksa), Sebastian Szymański, Bartosz Bereszyński - Robert Lewandowski.

Szwecja: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindeloef, Marcus Danielson (80' Zlatan Ibrahimović), Ludwig Augustinsson - Dejan Kulusevski, Jesper Kalstroem (67' Mattias Svenberg), Kristoffer Olsson (80' Jesper Karsson), Emil Forsberg - Alexander Isak, Robin Quaison (67' Anthony Elanga).